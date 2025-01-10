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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyaretin, Şam Valiliği tarafından iptal edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:35
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        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
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        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyaret hakkında, "Şam Valiliği TBB heyeti ile görüşme, 'Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ziyareti sonrasına ertelendi' diye iptal etti. Bu vahim bir durumdur" dedi.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oyun Geliştirme Merkezi (OGEM) buluşması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        İmamoğlu 27 Aralık’ta İmamoğlu, TBB heyetinin Suriye’yi ziyaret edeceğini duyurmuştu. Ziyarete ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi:

        "Şam Valiliği yazılı olarak TBB heyetiyle görüşme, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin sonrasına ertelendi diyerek randevuyu iptal etti.

        Bu çok vahim bir durumdur. Bu iptali doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı ziyaretinden önce bu görüşmenin yapılmasının nesi doğru değil? Bu tür kurum ve kuruluşların gitmesini de ben olumlu bulurum.

        Teyitli bir randevunun altı saat sonra iptali için kimler devreye girdi, kimler müdahale etti? Bu soruları soruyorum ama cevabını bildiğim bir soruyu sorduğumu da düşünüyorum. Aynı zamanda toplumunda özellikle bu işle ilgilenen herkesin bunun cevabını bildiğini ve devreye girenlerin kim olduğunu herkesin bildiğini biliyorum."

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