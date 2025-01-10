Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Sözlerine bölücü terör örgütü ile ilgili olarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık. Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Önlerinde sadece iki tercih var. Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu Haberi Görüntüle

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TOPLAM 7,4 MİLYAR LİRA TASARRUF EDECEĞİZ"

163 kilometre uzunluğunla Ege bölgesinin ulaşım haritasını değiştiren Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdik. 23 kilometre bağlantı yoluyla bu eserimiz Aydın ve Denizli ile birlikte tüm Ege'ye çok önemli katkılarda bulunacak. Zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz.

"AYDIN'DAN EFE ÇIKAR, ZEYBEK ÇIKAR"

Dün vefat eden AK Partimizin çatısı altında milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz Adalet Komisyonu eski Başkanı, değerli milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Aydın adıyla müsemma bir şehirdir. Aydın ülkemizin göz aydınlığıdır, gönül aydınlığıdır. Aydın'dan Allah'ın izniyle çalık akıcı çıkmaz, efe çıkar, zeybek çıkar, vatanı ve namusu uğruna can vermeye namzet civanmertler çıkar. Aydın'dan darbeci çıkmaz, şehit Başbakanımız Adnan Menderes gibi milletin adamları çıkar. Aydın'dan mandacı çıkmaz, ya istiklal ya ölüm diyen yiğitler çıkar.

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"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ"

Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün 5 vakit semaya yükseliyorsa, milletçe, onurumuz, şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakârlığı sayesindedir. Bu yüksek şuurla tam 22 yıldır şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan Türkiye'yi yüceltmek artırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz Haberi Görüntüle "BÖLÜCÜ TERÖRİSTLER İYİCE KAPANA SIKIŞMIŞTIR" Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Teröre karşı mücadelemizi çok büyük hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüyoruz. Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Kandan ve gözyaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız. "ACI SONA BİRAZ DAHA YAKLAŞACAKLAR" Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü hedeflere koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler, edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi el atına binen tez iner. Önlerinde sadece iki tercih var. Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sukunetle gerçekleşmesidir. Daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden kurtulmamız bizim temennimizdir. Coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır. "ÖNCE MİLLET ÖNCE MEMLEKET" Suriye devrimi ve iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede getirecek imkanlar doğmuştur. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın ne yapmaya çalıştığının farkındadır. Biz de aziz milletimizin irfanına, basiretine, sağduyusuna sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle kazanan 85 milyonun kardeşliği, esenliği ve huzuru olacaktır. Önce millet ve önce memleket. Bizim siyasette varoluş amacımız sadece budur. "ÖZGÜR ÖZEL'DEN UMUTLUYDUK" Muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de görüyorsunuz. Popülist söylemler dışında hiçbir teklifleri, projeleri yok. Ankara'da bol keseden vaat dağıtıyorlar ama kendi işçilerine hakkını vermiyorlar. Liyakat, ehliyet diyerek meydanlarda kükrediler. Ellerine geçen tüm belediyeleri hısım, akraba yandaş çiftliği haline getirdiler. Biz sayın Özgür Özel'den umutluyduk. CHP'yi normalleştirmesi konusunda ihtiyatlı iyimserlik içindeydik. Beklentilerimizle uyumlu tablo göremedik. Koltukta oturanlar dışında CHP'de hiçbir değişim olmadı. Milletle ve milletin kurucu değerleriyle halen barışamadılar. Sayın Özel siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Ankara'da, Kars'ta, Konya'da farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince süt dökmüş kediye dönüyor.

"KOMİKLİKTE BİRBİRLERİYLE YARIŞIYORLAR" CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler. Komiklikte, lakayıtlıkta maşallah birbirleriyle yarışıyorlar. Sözlerinde, açıklamalarında ciddiyet ve ağır başlılığı ara ki bulasın. Sayın Özel bir ara elinde hesap makinası kuyumcu kuyumcu dolaşıyor, altın fiyatları üzerinden kendince bazı hesaplar yapıyordu. Sayın Özel'e ellerinde olan belediyelerin kaç çeyrek altın SGK'ya borcu olduğunu hesaplamasını söylemiştim. "BUNLAR HİZMET ETMEYİ SEVMİYORLAR" Sadece ilk 7 belediyesinin SGK'ya borcu 15,5 ton altınmış. Sayın Özel'i CHP'li belediyelerin SGK'ya olan kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden hesapladığı için tebrik ediyorum. Yalnız kendisine bir ev ödevimiz daha olacak. Hazır elini atmışken kaynağı karanlık para kuleleri, şişirilmiş konser faturaları üzerinden CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını hesaplarsa fevkalade yerinde olur. Aceleye getirmesin gerekirse belediye başkanlarından da yardım alsın. Bunlar hizmet etmeyi hem bilmiyorlar hem de sevmiyorlar. "SABIR VE KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ" Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok. Ama ihtiraslar, ayak oyunları, parti içi iktidar kavgaları almış başını gidiyor. Elbette biz bunlara göre tempomuzu ayarlamıyoruz. Kendi gündemimizde sabır ve kararlılıkla çalışıyoruz. Biz efendilik taslamaya değil millete hizmet etmeye geldik. Bu minvalde, bu istikamette yürümeye devam edeceğiz. Eserlerimizle konuşacak, yatırımlarımızla gündeme gelecek, hizmetlerimizle de milletimizin kalbini fethedeceğiz. Sadece Aydın'a kazandırdığımız kamu yatırımların güncel değeri 448 milyar lirayı buluyor. "TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Allah ömür, milletimiz de yetki verdikçe Aydın için eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sizlerden de omuzlarındaki yükün şuuruyla koşturmanızı, çalışmanızı bekliyorum. Teşkilat olarak birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetleneceğiz. Unutmayın güçlü teşkilat demek güçlü parti, güçlü iktidar, güçlü ülke demektir. Siz bizim illerimizdeki, ilçelerimizdeki uç beylerisiniz. Siz bu partinin şehrimizdeki neferlerisiniz. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Sizlerle yol yürümekten büyük onur duyuyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim ve kaim eylesin diyorum.