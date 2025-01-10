Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
Mikautadze transferi için uzun süredir uğraş veren Galatasaray'da ibre yine Fransa'ya, Amine Gouiri'ye döndü
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Galatasaray'da transferin açılmasına günler kala hareketlilik artışa geçti.
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Okan Buruk'un talepleri doğrultusuna çalışmalar yürüten sarı-kırmızılıların gözü Fransa'ya döndü.
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Bir süredir Lyon ile Mikautadze için müzakereler yürüten Cimbom alternatiflere de yönelmeye başladı.
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Lyon'un 18+3 milyon Euro'luk teklifi reddetmesi üzerine Rennes'in 24 yaşındaki Cezayirli futbolcusu Amine Gouiri gündeme alındı.
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Galatasaray, Fransa'da yayıncı kuruluş ile yaşanan maddi problemden kaynaklı kulüplerin gelir elde etme politikasını kullanmayı hedefliyor.
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Scout ekibinin uzun süredir mercek altında tuttuğu Gouiri için harekete geçildi.
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Galatasaray, Rennes kulübüyle resmi temaslara başladı ve 14+2 milyon Euro'luk teklifini iletti.
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Fransız kulübü, Galatasaraylı yetkililere Gouiri için yapılan teklifi revize etmelerini istedi.
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Rennes'in 24 yaşındaki Cezayirli için beklentisi 18-19 milyon Euro civarında.
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Galatasaray Mikautadze için son bir girişimde daha bulunacak.
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Sarı-kırmızılı kulüp liste başı olan Gürcü oyuncuda yeşil ışık göremezse Gouiri için kolları sıvayacak.
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Mikautadze gibi Lyon altyapısından yetişen Gouiri 2020 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Nice'e transfer oldu.
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Burada parlayan ve Fransa futbolunun gelecek vadeden isimleri arasına giren Gouiri Eylül 2022'de 28 milyon Euro ile Rennes'in yolunu tuttu.
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Ekim 2023'te milli takım tercihini Cezayir'den yana kullanan Gouiri A Milli Takımının formasını 6 kez terletip 1 gol kaydetti.
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Bu sezon Rennes ile 16 maça çıkan Gouiri 2 gol 1 asistlik performan sergiledi.
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