Galatasaray, devam eden yenilmezlik serilerinde Avrupa'nın zirvesinde!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Lig Kupası'nın yarı finalinde konuk olduğu Tottenham'a 1-0 kaybederken, yenilmezlik serisini 24 maçta noktaladı. Son 22 resmi maçını kaybetmeyen Galatasaray ise İngiliz ekibinin mağlubiyetinin ardından UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında tüm kulvarlarda devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumuna geldi.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği RAMS Başakşehir'le 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.

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Devam eden yenilmezlik serilerinde Galatasaray'ı, 18 maçla Fransa temsilcisi Lille, 15 müsabakayla da Belçika ekibi Brugge takip ediyor.

LIVERPOOL'U GEÇMESİNE 3 MAÇ VAR Galatasaray, sıradaki 3 resmi maçında mağlup olmazsa, Liverpool'un bu sezonki yenilmezlik serisini geçecek. REKLAM İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Nottingham Forest'a sahasında 1-0 yenilen Liverpool, sonrasında çıktığı 24 maçta mağlup olmamıştı. Liverpool'un İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham'a mağlup olmasıyla söz konusu 24 maçlık seri sona erdi. Son yaptığı 22 müsabakada yenilmeyen Galatasaray, sıradaki RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor ve Dinamo Kiev karşılaşmalarında da mağlup olmazsa, İngiliz ekibini geçerek seriyi 25 maça taşıyacak.

SÜPER LİG'DE MAĞLUBİYET YAŞAMADI Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon namağlup bir şekilde liderliğini sürdürüyor. Sezon başından beri Süper Lig'de 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligde birinci sırada bulunan Galatasaray, 17 maçta 49 kez fileleri havalandırırken, 20 gol yedi. "Cimbom", ligdeki son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşma sonunda Lazio, Athletic Bilbao, Anderlecht ve Manchester United'la birlikte organizasyonun namağlup takımları arasında yer alıyor. Organizasyonda üçer galibiyet ve beraberlik yaşayarak 12 puanla 6. sırada bulunan "Cimbom", 15 gol atarken, 11 kez de topu ağlarında gördü.

SON YENİLGİSİNİ YOUNG BOYS'TAN ALDI Galatasaray, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 3 kez yenildi. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş'a TFF Süper Kupa'da 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasında da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybetti.