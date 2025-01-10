Fenerbahçe'den Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
Kadrosuna iki üst düzey stoper takviyesi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens forması giyen 26 yaşındaki Avusturyalı savunma oyuncusu Kevin Danso için resmi teklifte bulundu. Sarı-lacivertlilerin, yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir teklifi Fransız kulübüne ilettiği ve ezeli rakibi Galatasaray'ın da stoper oyuncuyla ilgilendiği belirtildi
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Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L'Équipe’te yer alan haberde, Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe’nin Kevin Danso için 20 milyon Euro’ya yakın bir teklif yaptığı ifade edildi.
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Haberde, aynı zamanda ezeli rakibi Galatasaray’ın da Danso transferinde devrede olduğu aktarıldı.
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Kevin Danso kimdir?
Kevin Danso, 25 milyon Euro piyasa değerine sahip ve Avusturya Milli Takımı’nın savunma hattındaki önemli isimlerinden biri.
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2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danso’nun Lens’in satış listesinde yer aldığı belirtildi. Gana kökenli oyuncu, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı ve burada futbol kariyerine başladı.
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Daha sonra Almanya’ya taşınarak Augsburg altyapısında yetişen Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf formaları giydikten sonra 2021 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında RC Lens’e transfer oldu.
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24 kez Avusturya Milli Takımı formasını giyen oyuncu, kulüp kariyerinde ise 238 maçta 16 gol ve 14 asist kaydetti.
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