Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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YOLCU TRENİNDE OLDUĞU İSTİHBARATI GELDİ

AA ve İHA'daki habere göre bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan, hakkında 22 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K.'nin (27) yolcu treninde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.