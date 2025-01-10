İtibar zedelenmesine 10 milyon liralık tazminat

Niran Ünsal, 10 milyon liralık tazminatla karşı karşıya...

Niran Ünsal, yılbaşı gecesi, Ankara’da Akman Rönesans'ta sahneye çıkmak için 1 milyon liraya anlaştı. Ünsal, anlaşmaya göre; saat 23.00'te sahneye çıkacaktı.

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Sahneye zamanında çıkmayan Niran Ünsal, müşteriler tarafından protesto edildi. İşletmecilerin birkaç defa çağırmasına rağmen kulisten çıkmayan Ünsal, saat 00.41'de sahne aldı.

Niran Ünsal'ın alkollü olması ve şarkı söylerken sürekli olarak sigara içmesi, hem işletmecileri hem de müşterileri çileden çıkardı. Müşteriler, Ünsal’ı yuhalayarak protesto ederken birçoğu gece sona ermeden salonu terk etti.

Mekânın sahibi Faysal Akman, Habertürk yaptığı açıklamada; müşterilerin ücretlerini iade etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Akman, uğradıkları maddi ve manevi zarar için Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açacaklarını dile getirdi. REKLAM