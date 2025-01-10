Son dakika Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle, İstanbul’da düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi.

"Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte. Defaatle söyledik. Böyle bir tehditle yaşama şansımız yok. Adımı ya başkası atacak ya biz atacağız. PKK Suriye'yi terk etmeli” ifadesini kullanan Fidan, Türkiye'nin 2025 yılı için temel önceliklerinden birinin Suriye'nin terörden arındırılması olduğunu söyledi.

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"Suriye’deki yeni düzende artık hiç kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur” diyen Fidan, “Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir" dedi.

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Fidan, ABD ve Türkiye'nin birbirine karşılıklı ihtiyaç duyan iki ülke olduğunu ifade ederek, "İş birliği zemini önem kazanmakta. Umarız ki Trump döneminde pozitif momentum devam eder" diye konuştu.

Suriye'deki Rus üssüyle ilgili de konuşan Fidan, "Neler olacağını göreceğiz ancak şimdiye kadar Rus jetlerinin ve gemilerinin çoğunluğu Suriye'den ayrıldı" dedi.

"NATO ittifakına önem veriyoruz"

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Türkiye bekasına yönelik tüm tehditleri yerinde yok etme kapasitesine sahiptir.

DAEŞ'e karşı da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Filistin'de akan kan durmadıkça bölge huzura ulaşamayacaktır. Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğimiz devam ediyor. 2022'de ülkemizin aracılığıyla yapılan tahıl anlaşması ile 33 milyondan fazla tahıl dolaşıma girdi.

Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz’de seyrüsefer için müzakereleri sürdürüyoruz.

NATO’yu da savunma sanayimizle daha güçlü kılmaktayız.

NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olmamız, ittifaka verdiğimiz önemi göstermiştir.

Avrupa Birliği ülkeleri ile ikili düzlemde iyi işleyen ilişkilerimiz var ancak AB kurumlarıyla bu ilişki aynı şekilde gitmiyor.

AB üyeliği, Cumhurbaşkanımızın dış politikada ortaya koyduğu bir hedef olarak devam etmekte.

AB'ye üyelik konusunda durum 10 yıl önce farklı bir noktaya geldi. Siyasi olarak bir değişiklik gözlemlemiyoruz. Açık kalan noktalarda ilişkileri nasıl ileri götürebiliriz diye düşünüyoruz. Vize kolaylığı ve gümrük konuları dahil. "Yunanistan tarafında iç politik baskı var" Irak'ın güvenlik istikrarını ve barışını kendi ülkemizden farklı görmüyoruz. Irak ile yapılan 27 anlaşma ile ikili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık. Yunanistan ile yakaladığımız olumlu ivmeyi ve canlı tempoyu sürdürdük. İyi komşuluk ruhuyla hareket etmemiz hem iki ülkenin hem de bölgenin menfaatine olmaktadır. Türkiye-Yunanistan arasındaki olumlu ilişki miras aldığımız sorunları çözmede olumlu bir ortam sağlıyor. Yunanistan tarafında iç politik baskı var. Biz odağımızı yitirmedikçe biraz zaman kaybına yol açıyor ama kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Olumlu mesafe alabileceğimize inanıyorum. Önemli olan lider cesaretidir. İnşallah iki ülke de önemli adımlar atar diye düşünüyorum." Fransa'ya da eleştiri getiren Fidan, "Amerika'nın gücünü kullanarak, arkasına saklanarak Suriye'de kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri açıkçası dikkate almıyoruz" dedi.