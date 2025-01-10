AB siyasetçisi Breton'dan Elon Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor

ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Elon Musk'ın Avrupa siyasetine olan müdahaleleri gündemde yer almaya devam ediyor.

Elon Musk'ın özellikle İngiltere ve Almanya siyasetiyle ilgili yorumları ve X adını verdiği Twitter uygulamasına sahip olması nedeniyle kamuoyu yaratma konusundaki geniş imkanları; Avrupa siyasetindeki dengeyi etkileyen unsurlar olarak olarak öne çıkıyor.

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ABD'li milyarder sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "AB önce benim Başkan Donald Trump ile online bir sohbet yapmamı engellemeye çalıştı. Şimdi de insanların Almanya'nın bir sonraki şansölyesi olabilecek Alice Weidel ile konuşmasını engellemek istiyorlar. Bu adamlar demokrasiden gerçekten nefret ediyor." ifadelerini kullandı.

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Eylül ayında Avrupa Komisyonu üyeliğinden ayrılan ancak AB'nin önde gelen siyasetçilerinden olmaya devam eden Thierry Breton ise, Musk'ın 'deli gibi yalan söylediğini' ifade etti:

"Şimdi Bayan Weidel'e bir mektup gönderdiğim için Musk AB'nin insanların sohbet etmesini engellemek istediğini söylüyor. Burada bilgiyi çarpıtıyor. Deli gibi yalan söylüyor. Kimse Trump'la görüşmesini engellemeye çalışmadı, kimse de Almanya temasını engellemeye çalışmıyor.

Avrupa'da ifade özgürlüğü her şeyden önemlidir, tüm üye ülkelerde genel demokrasi için, mahkemeler için son derece önemlidir, dokunulmaz bir şeydir."

Musk'ın AfD'ye desteği

Musk'ın önümüzdeki ay Almanya'da yapılacak seçimler öncesinde Nazi sempatizanı aşırı sağcı AfD'nin lideri Alex Wiedel'i desteklediğini duyurmuş ve onu Almanya'nın kurtuluşunun anahtarı olarak gördüğünü söylemişti.

Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AfD yüzde 20'yi aşarak Almanya'nın en çok oy alan ikinci partisi konumuna çıkmıştı. Almanya Federal Seçimleri için yapılan anketlerde de oy oranını kormuş gözüküyor.

Musk ve Wiedel arasındaki röportajda öne çıkanlar

Elon Musk'ın Alice Weidel ile sohbetindeki 5 başlık öne çıktı. Bunlar şöyle:

"Almanya nükleer enerjiden aşamalı olarak vazgeçen tek ülke."

"Almanya tüm OECD ülkeleri arasında en yüksek vergilere sahip ülke."

"Gençler daha iyi bir eğitim sistemi için AfD'ye oy veriyor."

"Hitler bir komünistti."

"Bill Gates koronavirüs pandemisi sırasında kendi mRNA aşısını satmaya çalıştı"

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Musk kısa bir süre önce Breton'la da "sinir bozucu" diye dalga geçmişti.

Bu tartışma, Musk'ın son haftalarda başlattığı ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yönelik saldırıları da içeren ve Avrupa'da öfke uyandıran serinin sonuncusu.

Breton, liderleri yanlış bilgi ve nefretin yayılması konusunda seslerini yükseltmeye çağırdı. "Özellikle bugünlerde liderliğe ihtiyacımız var. Avrupa ancak güçlü bir liderliğe sahip olursak işe yarar" dedi.

X, Breton tarafından şekillendirilen DSA kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından soruşturma altında. Musk, Avrupa siyasetini hedef alıyor Elon Musk, son dönemde Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve iktidardaki İşçi Partisi başta olmak üzere birçok konuda Birleşik Krallık'ı, aynı zamanda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u ve Almanya merkez solunu hedef alan paylaşımlar yapmıştı. Musk, sahibi olduğu X'teki hesabında yaptığı ankette, "ABD'nin İngiliz halkını 'zalim hükümetten' kurtarıp kurtarmaması" gerektiği sorusunu yöneltmişti. Elon Musk ayrıca, "İngiltere'nin özgürleştirilmesi gerektiği" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu. REKLAM Başbakan Starmer, bu paylaşımlara ilişkin gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara verdiği yanıtta, isim vermeden Musk'ı işaret ederek "yalan ve yanlış bilgi yaydığını" söylemişti. İngiltere Parlamentosundaki Liberal Demokratlar partisinin lideri Ed Davey de Musk'ın ülkesi hakkında hiçbir şey bilmediği halde demokrasisine müdahale ettiğini belirterek, ABD'nin Londra Büyükelçisi Jane Hartley'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istemişti. Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Elon Musk'ın açıklamalarıyla ülkede yapılacak genel seçimleri etkilemeye çalıştığını belirtti. Başbakan Olaf Scholz ise Musk'ın açıklamaları karşısında sakin kalınması gerektiğini vurgulayarak, "İfade özgürlüğümüz var ve bu multi milyarderler için de geçerli. İfade özgürlüğü, doğru olmayan ve iyi siyasi tavsiyeler içermeyen şeyler söylemeye izin verildiği anlamına da gelir." değerlendirmesinde bulundu. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de Musk'a tepki göstererek, "Bay Musk, demokrasimizden elinizi çekin." çağrısında bulundu. Musk'ın Avrupa'da aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımları tepki çekmiş ve Avrupalı liderler, milyarderi "seçimlere ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle" suçlamıştı. REKLAM Avrupalı siyasetçiler, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve uzmanlar, Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'ye harekete geçme çağrısında bulunmuştu.