Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında 8 puanlık fark bulunurken, şampiyonluk oranlarında da dikkat çeken bir değişim yaşandı. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 09.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:49
- 1
ADANA DEMİRSPOR - 2000
- 2
HATAYSPOR - 2000
- 3
KAYSERİSPOR - 2000
-
- 4
BODRUM FK - 2000
- 5
ÇAYKUR RİZESPOR - 2000
- 6
ALANYASPOR - 2000
-
- 7
TRABZONSPOR - 1000
- 8
ANTALYASPOR - 1000
- 9
GAZİANTEP FK - 1000
-
- 10
SİVASSPOR - 700
- 11
KONYASPOR - 500
- 12
KASIMPAŞA - 500
-
- 13
GÖZTEPE - 400
- 14
BAŞAKŞEHİR - 400
- 15
EYÜPSPOR - 300
-
- 16
BEŞİKTAŞ - 300
- 17
SAMSUNSPOR - 120
- 18
FENERBAHÇE - 3.6
-
- 19
GALATASARAY - 1.06
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