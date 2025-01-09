İki yıllık kriz son buldu: Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun

Lübnanlı milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun'u cumhurbaşkanı olarak seçerek iki yılı aşkın süredir devam eden krizi sona erdirdi.

Lübnan parlamentosu iki yılı aşkın süredir bir isim üzerinde uzlaşamayarak yeni cumhurbaşkanını seçemiyordu.

General Joseph Aoun, başta ABD olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası ülkenin desteğini aldı.

Lübnan Anayasası'na göre cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni ve Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

Lübnan içinde legal bir siyasi parti olan ancak silahlı kanadı da bulunan Şii Hizbullah grubuna mesaj veren yeni cumhurbaşkanı, "Silah taşıma hakkının sadece devlette olması için çalışacağım" dedi.

Lübnan'ın güney bölgelerinde ve Beyrut'ta İsrail'in tahrip ettiği yerleri yeniden inşa edeceğine söz veren Aoun, "Arap ülkeleriyle çok iyi ilişkiler kuracağız. Suriye ile ilişkileri yeniden kurmak için tarihten gelen bir bağımız var." diye konuştu.