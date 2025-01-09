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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son! | Son dakika haberleri

        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!

        Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Kızlar Sivrisi zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için Finike'den yola çıkan 59 yaşındaki Fehmi Efe, kayboldu. Ekipler, Efe'yi bulmak için çalışma başlattı. Efe, jandarmanın havadan ve karadan yaptığı çalışma sonucu ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:42
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        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
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        Antalya Finike'de amatör dağcılıkla uğraşan Fehmi Efe (59), Elmalı ilçesindeki Kızlar Sivrisi'nin zirvesinde yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için pazartesi akşamı yola çıktı.

        YAKINLARI HABER ALAMADI

        DHA'daki habere göre Off-road aracıyla yolculuk yapan Efe'den haber alamayan yakınları endişelenip, salı günü jandarmaya haber verdi.

        UÇURUM BÖLGESİNDEN SİNYAL ALINDI

        Ekiplerin incelemesinde, Efe'nin aracını Kızlar Sivrisi'nin park alanına bıraktığı, 2 gün önce de telefonundan uçurum bölgesinden sinyal alındığı tespit edildi. Jandarma, Efe'yi bulmak için zorlu arazi şartlarında arama çalışması başlattı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Fehmi Efe, jandarmanın havadan ve karadan yaptığı çalışma sonucu cansız olarak bulundu.

        Isparta Arena Dağcılık Kulübü Başkanı Sinan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fehmi Efe, Türk bayrağını zirvelere taşıyan, dağların doruklarında şanlı bayrağımızı dalgalandıran bir kahramandı. Onun anısını yaşatmak için doğa sporları camiası ve sevenleri onu unutmayacak" dedi.

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