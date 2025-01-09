Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!

Antalya Finike'de amatör dağcılıkla uğraşan Fehmi Efe (59), Elmalı ilçesindeki Kızlar Sivrisi'nin zirvesinde yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için pazartesi akşamı yola çıktı.

Ekiplerin incelemesinde, Efe'nin aracını Kızlar Sivrisi'nin park alanına bıraktığı, 2 gün önce de telefonundan uçurum bölgesinden sinyal alındığı tespit edildi. Jandarma, Efe'yi bulmak için zorlu arazi şartlarında arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fehmi Efe, jandarmanın havadan ve karadan yaptığı çalışma sonucu cansız olarak bulundu.

Isparta Arena Dağcılık Kulübü Başkanı Sinan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fehmi Efe, Türk bayrağını zirvelere taşıyan, dağların doruklarında şanlı bayrağımızı dalgalandıran bir kahramandı. Onun anısını yaşatmak için doğa sporları camiası ve sevenleri onu unutmayacak" dedi.