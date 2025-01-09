"Bugün saat 15.00'te büyük bir sürpriz yapacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel ziyarette il başkanlığı binası önünde toplanan halka hitap etti.

Özel, konuşmasında şunları kaydetti: "Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. Bugün Mersin'deyiz ziyaretlerimiz olacak. Çalışmalarımız olacak. Ama saat 15.00’te Mersin'den Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak."

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