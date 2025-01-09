İstanbul Sultangazi'de işlenen cinayetin zanlısı kıskıvrak yakalandı

Dehşet saçan olay sabah saat 08.00 sıralarında Sultangazi eski Edirne asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 30 yaşındaki İmam Bozkur sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği sırada kendisini takip eden silahlı bir şüpheli görünce kaçmaya başladı.

KAFASINA ATEŞ ETTİ

Şüpheli, Bozkur'u sokak sokak kovaladı. Kovalamanın ardından silahlı saldırgan Bozkur'u cadde üstünde yakalayarak silahla kafasına ateş etti. Bozkur kanlar içinde iki aracın arasında yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirlendi.

KATİL ZANLISI 24 SAAT DOLMADAN YAKALANDI Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İz süren cinayet dedektifleri, kısa sürede katil zanlısının kimliğini tespit etti. Saldırganın Ferhat İ. Olduğunu belirleyen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan operasyonda 24 saat dolmadan katil zanlısı Ferhat İ. Cinayet dedektifleri tarafından yakalandı.

SORGUYA ALINDI Yakalanan katil zanlısı sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Cinayetin neden işlendiği yapılacak soruşturmanın ardından ortaya çıkacak. KOVALAMACANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Yakalanan katil zanlısı Ferhat İ.’nin sahte kimlikle Diyarbakır’a kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi. Yaşanan kovalamacayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmam Bozkur koşuyor, katil zanlısı Ferhat İ.’nin elinde sılahla peşinden kovaladığı görülüyor. Cinayet dedektifleri tarafından Diyarbakır’a kaçmaya çalışırken yakalanan katil zanlısı cinayeti, 2023 yılında İmam Bozkur tarafından ayaklarından vuruludğu iddiasıyla işlediği iddia ediliyor. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.