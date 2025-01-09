Ada ülkesi Tuvalu, iklim değişikliği sonucu topraklarını kaybederse "devlet" statüsünü yitirebilir

Oxford Üniversitesi Profesörü ve yazar Guy S. Goodwin-Gill "devlet" olarak kabul edilen ülkenin varlığının sona ermesinin ancak diğer ülkelerin yaklaşımına bağlı olacağını söyledi.

Dünyada henüz iklim değişikliği sonucu bir devletin topraklarını kaybetmesine dair hiçbir deneyimin olmadığını ancak tarihte bir devletin, deprem sonucu buzulların erimesiyle veya volkanik faaliyetler gibi doğal afet sonucu topraklarını kaybettiği örneklerin yer aldığını belirten Rothwell, Tuvalu halkının Avustralya'ya olası göçü sonrası ülkenin egemenliği ve otoritesini bir başka egemen ülke üzerinden sürdürmesindeki zorluklara da değindi.