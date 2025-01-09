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        Haberler Dünya Ada ülkesi Tuvalu, iklim değişikliği sonucu topraklarını kaybederse "devlet" statüsünü yitirebilir | Dış Haberler

        Ada ülkesi Tuvalu, iklim değişikliği sonucu topraklarını kaybederse "devlet" statüsünü yitirebilir

        ​​​​​​​Pasifik'teki ada ülkesi Tuvalu'nun 100 yıl içinde iklim değişikliği nedeniyle sular altında kalarak tüm topraklarını kaybetme ihtimali, uluslararası hukuk açısından ülkenin "devlet statüsünü" tehlikeye atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:27
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        • 1

          Pasifik Okyanusu'nda 9 mercan adasından oluşan ve 11 binden fazla nüfusu bulunan Tuvalu, iklim değişikliği nedeniyle sular altında kalmanın eşiğinde. Bilim insanları 2100'e kadar ülke topraklarının yüzde 95'inin gelgit nedeniyle sular altında kalacağını öngörüyor.

        • 2

          Bu riske karşı Tuvalu hükümeti, ülkenin güzelliklerini, kültürünü ve vatandaşlarının yasal haklarını gelecek nesiller için korumak amacıyla "Dijital Ulus" projesine yöneldi. Bu kapsamda Tuvalu, mirasını korumak için ülkedeki yapılardan doğal güzelliklerine kadar her şeyi dijital ortama taşıyor ve sanal dünya "metaverse"de adeta yeni bir ülke inşa ediyor.

        • 3

          Tuvalu, sanal dünyadaki sınırlarını güvence altına almanın yanı sıra hükümetin faaliyetlerine devam edebilmesi için dijital pasaportlar oluşturmaya çalışıyor. Bu pasaportlar vatandaşlarına, seçim ve referandumlara katılım, doğum, ölüm ve evliliklerin kaydedilmesi ve benzeri birçok resmi işlemleri dijital ortamda yapma imkanı tanıyor.

        • 4

          İklim değişikliği kaynaklı göçe ilişkin dünyadaki ilk anlaşma

          Tuvalu'nun topraklarını kaybetmesi durumunda vatandaşların nerede yaşayacağı konusunda da bir anlaşma bulunuyor.

          Avustralya-Tuvalu Falepili Birliği anlaşması, iklim değişikliği kaynaklı göçe ilişkin dünyadaki ilk belgeyi teşkil ediyor. Anlaşmada yer alan "onurlu hareketlilik" maddesi, Tuvalu halkına aşamalı olarak Avustralya'ya göç etme imkanı tanıyor.

        • 5

          Oxford Üniversitesi Profesörü ve yazar Guy S. Goodwin-Gill "devlet" olarak kabul edilen ülkenin varlığının sona ermesinin ancak diğer ülkelerin yaklaşımına bağlı olacağını söyledi.

          Dünyada henüz iklim değişikliği sonucu bir devletin topraklarını kaybetmesine dair hiçbir deneyimin olmadığını ancak tarihte bir devletin, deprem sonucu buzulların erimesiyle veya volkanik faaliyetler gibi doğal afet sonucu topraklarını kaybettiği örneklerin yer aldığını belirten Rothwell, Tuvalu halkının Avustralya'ya olası göçü sonrası ülkenin egemenliği ve otoritesini bir başka egemen ülke üzerinden sürdürmesindeki zorluklara da değindi.

        *Haberin görselleri Associated Press ve ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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