Büyük Los Angeles yangını Hollywood yıldızlarının evlerini sardı
Los Angeles'ta çıkan büyük yangında, aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu lüks malikaneler yandı. Paris Hilton, Mandy Moore, Hollywood çifti Leighton Meester - Adam Brody gibi isimlerin evleri küle dönerken; Jamie Lee Curtis, James Woods gibi yıldızlar, evlerini tahliye etmek zorunda kaldı
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüdü.
Los Angeles'taki lüks yerleşim bölgesi Pacific Palisades'te çıkan yangın, lüks evleri küle çevirdi.
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Hollywood'un ünlü çifti Leighton Meester ile Adam Brody’nin 6,5 milyon dolarlık üç katlı evi yandı.
Beş yatak odalı, altı banyolu ve okyanus manzaralı evin büyük bir bölümü, orman yangınının büyümesi sonucu kül oldu.
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Evin, yangından önceki hali böyleydi.
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2014'ten bu yana evli olan iki çocuklu ünlü çift, en son Adam Brody’nin 'Nobody Wants This' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' adaylığı aldığı Altın Küre Ödülleri kırmızı halısında boy göstermişti.
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Bir zamanlar Leonardo DiCaprio'ya ait olan bu ev, Palisades yangınında tamamen yok oldu. DiCaprio, Malibu'daki Pacific Coast Otoyolu'nda bulunan ve 1998'de 1,6 milyon dolara satın aldığı evi, 2021'de 10,3 milyon dolara satmıştı.
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'The Hills' adlı dizinin yıldızı olan ünlü çift Spencer Pratt ve Heidi Montag, yangında evlerini kaybederken oğulları Gunner ve Ryker ile birlikte güvenli bir şekilde tahliye edildi.
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Spencer Pratt, duygusal bir video yayınlayarak yaşadıklarını bir "kabus" olarak adlandırdı.
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'The Real Housewives of Beverly Hills' dizisiyle ünlenen ikonik malikane, yangında küle döndü.
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Saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve kuru hava koşullarının etkisiyle başlayan orman yangını sonrası evini kaybeden ünlüler arasında Billy Crystal, Mandy Moore, Cary Elwes ve Paris Hilton gibi isimler de yer alıyor.
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Paris Hilton, Malibu'da 8,4 milyon dolara satın aldığı sahil malikanesinin küle dönmesi sonrası yaptığı açıklamada; "Sözcüklerle ifade edilemeyecek kadar yüreğim parçalandı. Ailemle oturup haberleri izlemek ve Malibu'daki evimizin yanışını televizyonda canlı canlı seyretmek hiç kimsenin deneyimlememesi gereken bir şey" dedi.
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Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver ve diğer ünlüler, kontrolden çıkan yangınlardan kaçmak için evlerini terk etmek zorunda kalan 100 binden fazla kişi arasındaydı.
Evini tahliye etmek zorunda kalan Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, güvende olduğunu söylerken; "Komşularımın ve muhtemelen benim evim de yandı. Korkunç bir durum. İnanıyorsanız dua edin. İnanmıyorsanız bile, inananlar için dua edin" dedi.
Arnold Schwarzenegger'ın eski eşi Maria Shriver, lüks yerleşim bölgesinden kaçarken, "Her şey gitti. Komşularımız, restoranlarımız... İtfaiyeciler ellerinden geleni yaptı ama bu yangın çok büyük ve kontrol edilemiyor" dedi.
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Oyuncu James Woods, Pacific Palisades'teki evini boşalttıktan bir gün sonra; "Etrafımızdaki tümler ev yanıyordu" açıklamasını yaptı. 'Bir Zamanlar Amerika' 'Geçmişten Ruhlar' ve 'Kazanma Hırsı' adlı yapımlarla tanınan Woods; "Yangın başladığında tam olarak yangının merkez üssündeydik. Çok fazla kaos vardı. Bir cehennem gibiydi" şeklinde konuştu.
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Oyuncu Ben Affleck, Los Angeles'taki ofisinden eve dönüş yolunda, evinin karşısındaki sokaktaki yangını yüzündeki şaşkınlık ifadesiyle seyrederken objektiflere yansıdı.