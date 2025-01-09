ESPN duyurdu... Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
Galatasaray'la ismi son dönemde sıkça anılan İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken bir iddia geldi. Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Türk asıllı Alman yıldızın sarı-kırmızılılara transfer olabileceğini yazdı.
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Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan hakkında Galatasaraylıları heyecanlandıran bir iddia geldi...
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Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sarı-kırmızılıların İlkay'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediğini yazdı.
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Sarı-kırmızılıların, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan Manchester City'ye dönmeden önce de yıldız futbolcunun temsilcileriyle yaz aylarında temasa geçtiği belirtildi.
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Galatasaray'ın ara transferde İlkay'a teklif yapacağı iddia edilse de habere göre sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
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Özellikle City'nin orta sahasını yeni oyuncularla güçlendirmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği düşünülüyor.
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Haberde ayrıca, kariyerine bir süre daha Avrupa'da devam etmek isteyen İlkay Gündoğan ile İtalyan devi Inter'in de ilgilendiği ifade edildi.
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82 kez Almanya Milli Takım formasını giyen ve 19 kez fileleri havalandıran başarılı futbolcu, bu sezon forma giydiği 25 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
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Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen İlkay, Manchester City dışında Barcelona, Borussia Dortmund ve Nürnberg gibi takımların formasını giydi.