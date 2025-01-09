Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
Antalya'da, alt geçitte kontrolünü kaybettiği motosikletinden düşüp başını refüje çarpan 23 yaşındaki Mert Tiryakioğlu, hayatını kaybetti. Tiryakioğlu'nun çalan cep telefonuna olay yerinde kimse cevap veremezken, haberi alıp olay yerine gelen yakınlarını ise polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi
Antalya'da yürek yakan kaza, dün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı’ndaki Güllük Altgeçidi’nde meydana geldi.
MOTOSİKLET DEVRİLDİ GENÇ SAVRULDU
DHA'daki habere göre Mert Tiryakioğlu’nun (23) kontrolünü kaybettiği motosiklet, devrildi. Kazada başı refüje çarpan Tiryakioğlu, yaklaşık 20 metre savruldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tiryakioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
ABLASI ARADI KİMSE TELEFONU AÇAMADI
Tiryakioğlu’nun cansız bedeni yol üzerindeyken, ısrarla ablasının aradığı cep telefonuna kimse cevap veremedi.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Bu sırada olay yerine gelen Tiryakioğlu’nun bir yakını, telefonla yakınlarını arayarak acı haberi ‘Başımız sağ olsun’ diyerek verdi.
Haberi alan Tiryakioğlu’nun ağabeyi ve ablası kaza yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.
POLİS TESKİN ETMEYE ÇALIŞTI
Kardeşlerinin cansız bedenine bakmak isteyen ağabey ve ablayı polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Uzaklaştırılan ağabey, defalarca dönüp kardeşine doğru baktı.
KASKINI TAKMADIĞI GÖRÜLDÜ
Mert Tiryakioğlu’nun cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diğer yandan kaza yapan Tiryakioğlu’nun kaskının başında takılı olmadığı öne sürüldü.