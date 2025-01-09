Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!

        Antalya'da, alt geçitte kontrolünü kaybettiği motosikletinden düşüp başını refüje çarpan 23 yaşındaki Mert Tiryakioğlu, hayatını kaybetti. Tiryakioğlu'nun çalan cep telefonuna olay yerinde kimse cevap veremezken, haberi alıp olay yerine gelen yakınlarını ise polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 08:14 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da yürek yakan kaza, dün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı’ndaki Güllük Altgeçidi’nde meydana geldi.

        MOTOSİKLET DEVRİLDİ GENÇ SAVRULDU

        DHA'daki habere göre Mert Tiryakioğlu’nun (23) kontrolünü kaybettiği motosiklet, devrildi. Kazada başı refüje çarpan Tiryakioğlu, yaklaşık 20 metre savruldu.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tiryakioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        ABLASI ARADI KİMSE TELEFONU AÇAMADI

        Tiryakioğlu’nun cansız bedeni yol üzerindeyken, ısrarla ablasının aradığı cep telefonuna kimse cevap veremedi.

        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Bu sırada olay yerine gelen Tiryakioğlu’nun bir yakını, telefonla yakınlarını arayarak acı haberi ‘Başımız sağ olsun’ diyerek verdi.

        Haberi alan Tiryakioğlu’nun ağabeyi ve ablası kaza yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.

        POLİS TESKİN ETMEYE ÇALIŞTI

        Kardeşlerinin cansız bedenine bakmak isteyen ağabey ve ablayı polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Uzaklaştırılan ağabey, defalarca dönüp kardeşine doğru baktı.

        KASKINI TAKMADIĞI GÖRÜLDÜ

        Mert Tiryakioğlu’nun cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diğer yandan kaza yapan Tiryakioğlu’nun kaskının başında takılı olmadığı öne sürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Bahar gibi...
        Bahar gibi...
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Habertürk Anasayfa