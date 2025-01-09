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        Haberler Dünya Alevler altında: Los Angeles'taki orman yangın sürüyor! | Dış Haberler

        Alevler altında: Los Angeles'taki orman yangın sürüyor!

        ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangını sürüyor. Yetkililer, şu anda altı orman yangının olduğunu ve bunun bugüne kadar şehirde yaşanan en yıkıcı yangın olduğunu söyledi. Yangın sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verildi. Billy Crystal, Mandy Moore, Cary Elwes ve Paris Hilton dahil olmak üzere birçok ünlü yangında evlerini kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 07:49 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:09
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          ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde salı akşamı şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu başlayan orman yangınları sürüyor.

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          Los Angeles'ın lüks mahallelerinden ve birçok ünlü ismi ev sahipliği yapmasıyla bilinen Pacific Palisades'de başlayan yangınlar sürerken, yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan ve kontrol edilmesi güç hale gelen altı orman yangının olduğunu bildirdi. 

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          Yangın sebebiyle beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verildi, ancak sayı değişmeye devam ediyor. Bölgede bin 500 yapı yıkıldı. 

           

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          YANGIN UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

          Bölgede süren orman yangınları uydudan böyle görüntülendi.

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          Bölgedeki tüm okullar tatil edildi, ABD Başkanı Joe Biden İtalya ziyaretini iptal etti. Biden, federal afet bildirgesini imzaladı.

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          Yetkililer bunun Los Angeles tarihinin en yıkıcı yangınlarından biri olduğunu kaydederken ilk hasarın ve ekonomik kaybın 50 milyar dolardan fazla olacağı tahmin ediliyor.

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          BİRÇOK ÜNLÜ İSİM EVİNİ KAYBETTİ

          Pacific Palisades ve Malibu'da birçok Hollywood yıldızına ev sahipliği yaptığı da biliniyor. Guardian'da yer alan habere göre, Billy Crystal, Mandy Moore, Cary Elwes ve Paris Hilton dahil olmak üzere birçok ünlü yangında evlerini kaybetti 

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          Meteoroloji uzmanları, şiddetli rüzgarların Çarşamba gecesi kısa bir süre azalacağını söylese de rüzgarın Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 

           

           

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          Diğer yandan PowerOutage.us'a göre Los Angeles'ta yaklaşık 1 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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