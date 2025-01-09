Alevler altında: Los Angeles'taki orman yangın sürüyor!

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM EVİNİ KAYBETTİ

Pacific Palisades ve Malibu'da birçok Hollywood yıldızına ev sahipliği yaptığı da biliniyor. Guardian'da yer alan habere göre, Billy Crystal, Mandy Moore, Cary Elwes ve Paris Hilton dahil olmak üzere birçok ünlü yangında evlerini kaybetti