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        Haberler Gündem 3. Sayfa 30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!

        Bursa'da, ayakkabılarını kapı önüne bıraktığı için daha önce tartıştığı komşusu 51 yaşındaki Mustafa Çikin'i, kullandığı servis aracıyla bisikletine çarptıktan sonra 30 yerinden bıçaklayarak öldüren 62 yaşındaki Hasan Şahin'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanığın, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış müebbet hapsini istedi. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Şahin, "Yüzüme tükürünce sinirlendim. Tükürmese bu olay olmazdı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:06
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        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
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        Bursa'da olay, Eylül 2023’te Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede servis aracı kullanan Hasan Şahin (62), oturduğu apartmandaki karşı komşusu Mustafa Çikin'i (51), kapının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyardı.

        BİSİKLETLE GİDEN KOMŞUSUNA MİNİBÜSLE ÇARPTI

        Öldürülen Mustafa Çikin.
        Öldürülen Mustafa Çikin.

        DHA'daki habere göre tartışmayı, komşuları güçlükle yatıştırdı. Ertesi gün Hasan Şahin, iddiaya göre, bisikletiyle işe giden Mustafa Çikin'i, servis aracıyla takip edip çarptı.

        30 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

        Katil zanlısı Hasan Şahin.
        Katil zanlısı Hasan Şahin.

        Taraflar arasında çıkan kavgada Hasan Şahin, Mustafa Çikin'i, 5'i hayati tehlike oluşturacak şekilde olmak üzere toplam 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan Şahin, tutuklandı.

        "GÜNAHSIZ YERE EŞİMİ ÖLDÜRDÜ"

        Hasan Şahin’in Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen Mustafa Çikin'in ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede şikayetçi olarak dinlenen Mustafa Çikin'in eşi S.Ç., "Bizim bu adamla hiçbir sorunumuz yoktu. Olay tarihinden 2 gün önce kapımıza gelip, ayakkabıları dışarı koymamamızı istedi. Sonra eşimi takip edip, öldürdü. Neden bunu yaptığını bilmiyoruz. Günahsız yere eşimi öldürdü. Kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

        MÜTALAA AÇIKLANDI

        Davada mütalaa açıklandı. Savcının, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istediği tutuklu sanık, yaptığı savunmada, iddia edilenin aksine olay günü kendisinin değil, komşusunun servis aracını takip ettiğini öne sürdü.

        "YÜZÜME TÜKÜRMESE BU OLAY OLMAZDI"

        Komşusunu, ayakkabılarını daire kapısının önüne koymaması için defalarca uyardığını söyleyen Şahin, "Ben apartmanda yöneticiydim. Mustafa benim karşı komşum. Ayakkabı ve eşyalarını kapının önüne koyduğu için kendisini uyardım. Bu yüzden tartıştık. Bana hakaret etti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü işe giderken bisikletiyle servis aracımı takip etti. Bir anda karşıma çıkınca tekrar tartıştık. Yüzüme tükürünce sinirlendim. Cebimden çıkardığım bıçağı ona salladım. Kendisini yaraladığımı hatırlamıyorum. Çünkü, şok yaşıyordum. Yüzüme tükürmese bu olay olmazdı" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, Hasan Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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        #Bursa
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