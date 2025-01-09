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        Haberler Gündem 3. Sayfa OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyan hırsızlar yakalandı | Son dakika haberleri

        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Hırsızlar yakalandı!

        Koç Holding'in ortağı olduğu Opet'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Fikret Öztürk'ün, İstanbul Üsküdar'daki villası soyulmuş ve 4 hırsız, içinde 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin dolar paranın bulunduğu kasayı alıp kaçmıştı. Polisin titiz çalışmasıyla, hırsızlar ve çalınan ziynet eşyalarını satın alan bir kişi yakalandı

        Giriş: 09.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:05
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        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
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        İstanbul'da, Koç Holding'in ortağı olduğu Opet'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Fikret Öztürk'ün, Üsküdar'da bulunan yüksek güvenlik korumalı villası hırsızların hedefi olmuştu.

        1 MİLYON TL'LİK ZİYNET EŞYASI VE 10 BİN DOLAR

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sitenin etrafını saran dikenli telleri keserek giren 4 hırsız, içinde 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin dolar paranın bulunduğu kasayı alıp kaçtı.

        ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda villada hırsızlık yapan şüpheliler tespit edildi.

        HIRSIZLAR VE ZİYNET EŞYALARINI ALAN YAKALANDI

        Çalışmaların devamında villada hırsızlık yapan soyguncular yakalandı. Villada çalınan ziynet eşyalarını satın alan bir kişi de gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
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