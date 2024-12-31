OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyuldu!
İstanbul'da, Koç Holding'in ortağı olduğu Opet'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Fikret Öztürk'ün, Üsküdar'da bulunan yüksek güvenlik korumalı villası hırsızların hedefi oldu. Sitenin etrafını saran dikenli telleri keserek giren 4 hırsız, içinde 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin dolar paranın bulunduğu kasayı alıp kaçtı. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı
Koç Holding’in ortağı olduğu Opet’in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Fikret Öztürk'ün İstanbul Üsküdar'daki yüksek güvenlik korumalı villası, hırsızların kurbanı oldu.
DİKENLİ TELLERİ KESTİLERBodrumspor başkanı ve iş insanı Fikret Öztürk.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre hırsızlar, etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili villaların bulunduğu siteye dikenli telleri keserek girdi.
KASAYI ALIP KAÇTILAR
Çevredeki güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini gizleyen hırsızlar, iş insanı Fikret Öztürk’ün villasına girdi. Zanlılar, villada bulunan kasayı alarak kaçtılar.
PARA VE ZİYNET EŞYASI VARDI
Kasanın içinde Fikret Öztürk’ün eşine ait 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin Euro bulunduğu öğrenildi. Olayın fark edilmesi üzerine konu polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parmak izi ile güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.
POLİS 4 HIRSIZIN PEŞİNDE
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, hırsızların siteye girdikleri nokta tespit edildi. 4 kişi oldukları belirlenen hırsızların yakalanması için soruşturma genişletildi.