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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da korkunç saldırı! Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Antalya'da korkunç saldırı! Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!

        Antalya'da insanın kanını donduran bir saldırı meydana geldi. Kentte Gürhan Üzer adlı cani, 20 gün önce boşandığı karısı Pınar Zorlu'yu üzerine benzin döküp ateşe verdi. Zorlu ağır yaralanırken, kaçan saldırgan yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:58
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        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
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        Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer (42), 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun (36) üzerine benzin döküp ateşe verdi. Zorlu ağır yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi.

        BENZİN DOLU KOVAYI ÜZERİNE DÖKTÜ

        Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi.

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        Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        "GEÇENE KADAR KADINI YAKTI"

        Olayın yaşandığı yerin karşısındaki iş yerinde çalışan Dursade Öner, "Karşıda kasapta çalışıyordum. Bir gürültü duydum. Sonrasında kadının çığlığını duydum. İş yerinde çalışan kadınla beraber koşmaya başladık. Trafikten dolayı karşıya geçmekte zorlandık. Geçene kadar benzin dökerek kadını yaktı. İş arkadaşlarımız yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Kadında yanıklar vardı ve gözü görmüyordu. Yüz, saç, eller ve ayaklar komple yanıktı" dedi.

        "BANA ÇOCUĞUMU GÖSTERMİYORDU"

        Kadına ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi. Pınar Zorlu'nun eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe veren Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, sağlık kontrolünden çıktığı sırada basın mensuplarının 'Neden benzin döktünüz' sorusu üzerine "Pişmanım" dedi.

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        #son dakika
        #Antalya
        #Pınar Zorlu
        #Gürhan Üzer
        #Son dakika haberler
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