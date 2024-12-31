2024'te yılın en önemli spor olayları!

17 MART

- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sahaya giren taraftarlarla Fenerbahçeli bazı futbolcular arasında arbede yaşandı.

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

- TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra sorumlularla ilgili gerekli cezai müeyyidenin uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu ve nisan ayında yapacakları olağanüstü genel kurulda camia olarak kendi kararlarını vereceklerini, gerekirse bir alt ligde mücadele edeceklerini söyledi.