Melis Sezen'in ateşli dansı

Melis Sezen her fırsatta dans hünerlerini sergiliyor. Sezen, yeni yıla girmenin mutluluğunu, rol aldığı 'Şımarık' adlı filmin setinde de dans hünerleriyle sergiledi.

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Ünlü oyuncu, dans serisine devam ederek bir hayli dikkat çekti. Dansın, yangın istasyonunun önünde olması, sosyal medyada; "Melis, güzelliği ve dansıyla ortalığı yakmasın diye önlem alınmış" şeklinde yorumlandı.