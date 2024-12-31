Forbes 2024 Milyarderler listesinde rekorlar ve teknoloji devlerinin hakimiyeti

2024 yılı, teknoloji sektörünün hızla geliştiği ve yapay zekanın (AI) popülaritesinin zirveye ulaştığı bir yıl olarak tarihe geçti. Bu dönemde, teknoloji devleri ve yapay zeka alanında yenilikler yapan şirketler, global ekonomide önemli rol oynamaya devam etti. Bu yenilikçi sektörlerin yükselişi, milyarderlerin servetlerinde de belirgin bir artışa yol açtı. Özellikle teknoloji milyarderleri, sektördeki gelişmelerle paralel olarak servetlerini büyük ölçüde artırdı. Forbes'un 2024 milyarderler listesinde yer alan isimler, dijital dönüşümün ve yapay zekanın getirdiği fırsatları en iyi değerlendiren iş insanları olarak öne çıkıyor.

REKLAM advertisement1 ABD 813 MİLYARDERLE ZİRVEDE Milyarderlerin büyük çoğunluğu, 2023'ten bu yana toplam 700 milyar dolar ekleyerek en çok kazanç sağlayan ilk 20'den geliyor. ABD başı çekerken, Çin ikinci sırada, Hindistan ise üçüncü sırada yer alıyor. ABD, rekor kıran 813 milyarderiyle listenin en üst sırasında yer alıyor ve toplamda 5.7 trilyon dolar servete sahipler. ABD'yi 473 milyarderle (Hong Kong dahil) Çin izliyor ve toplam servetleri 1.7 trilyon dolar. Ancak, Çin'deki zayıf tüketici harcamaları ve emlak krizleri, yaklaşık 300 milyar dolarlık servetin buharlaşmasına yol açtı. Hindistan ise 200 milyarderle üçüncü sırada yer alıyor ve bu da ülke için bir rekor.

REKLAM 2024 yılı, dünya milyarderleri için eşi benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Forbes dergisi tarafından her yıl yayımlanan milyarderler listesi, bu yıl yeni rekorlarla dolu. Listeye göre, dünya genelinde 2,781 milyarder bulunuyor, bu rakam 2023 yılına göre 141 kişi ve 2021 yılındaki önceki rekordan 26 kişi daha fazla. Milyarderlerin toplam net serveti ise 14.2 trilyon dolar; bu, 2023 yılına göre 2 trilyon dolar ve 2021'deki önceki rekora göre 1.1 trilyon dolar daha fazla.

KÜRESEL EKONOMİ VE MİLYARDERLERİN YÜKSELİŞİ Bu artışlar, küresel borsaların savaş, siyasi çalkantılar ve devam eden enflasyon gibi olumsuzluklara rağmen istikrarlı bir şekilde yükselmesiyle açıklandı. Listede yer alan milyarderlerin üçte ikisi, geçen yıla göre daha zengin hale geldi; yalnızca dörtte biri servetlerinde bir düşüş yaşadı. En çok kazananlar arasında yer alan ilk 20 milyarder, 2023'ten bu yana toplamda 700 milyar dolar ekleyerek büyük bir kazanç sağladı.

REKLAM TÜRKİYE'DEN 27 İSİM YER ALIYOR Forbes dergisinin 2024 yılında yayımladığı milyarderler listesinde Türkiye'den önemli isimler de yer aldı. Listenin en üst sıralarında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5.1 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin iş adamı olarak dikkat çekiyor. İkinci sırada ise 3.2 milyar dolar servetiyle Kıraça Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç bulunuyor.

Listede ayrıca Koç ailesinin önde gelen üyeleri de bulunuyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 3.1 milyar dolar servetleriyle ilk 10 arasında yer alıyorlar. Enerji ve yatırım sektörlerinde büyük pay sahibi olan Şaban Cemil Kazancı da 3.1 milyar dolar servetiyle listede üst sıralarda yer alıyor. BAYRAKTARLAR DA LİSTEDE YER ALDI 2008 yılında İHA'nın üretimine başlayan Bayraktar ailesi de dünya markası konumuna gelirken listede kendisine yer buldu. İHA'ları ile dünyada adından söz ettiren Baykar'ın yöneticisi Selçuk Bayraktar 1.2 milyar ile 2410'u sıraya; kardeşi Haluk Bayraktar ise ise 1.1 milyar ile 2545. sırada yerini buldu.

Türkiye'nin teknoloji ve sanayi alanında etkili isimleri, küresel milyarderler listesinde dikkat çekici bir yer ediniyor. Listede Türkiye'den toplam 27 isim bulunuyor. Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri Haberi Görüntüle Forbes'un 2024 milyarderler listesinde zirvede teknoloji patronlarının üstünlüğü dikkat çekiyor. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Larry Page gibi isimler, dünya genelindeki servetlerin büyük kısmını kontrol ediyor. Bu teknoloji devleri, pandemiden bu yana hızla değişen tüketici davranışlarına ve dijitalleşmeye en hızlı adapte olan isimler olarak dikkat çekiyor.

REKLAM İşte zirvede yer alan teknoloji liderleri: Bernard Arnault & Ailesi - 233 milyar dolar Fransa, LVMH Moda & Perakende ABD, Google

Teknoloji Sergey Brin - 110 milyar dolar ABD, Google

Teknoloji Michael Bloomberg - 106 milyar dolar ABD, Bloomberg LP

Finans & Yatırım *GÖRSEL: FORBES / Kevin McGivern