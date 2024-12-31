Önceki yıllarda yapılan kazılarda Medler'e ait olduğu tespit edilen ateşgah ve mimari yapılar ortaya çıkarılırken Oluz Höyük kazılarının bu yılki bölümünde, Friglere ait olduğu belirlenen tapınağa ulaşıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı sorumlusu Prof. Dr. Şevket Dönmez, AA muhabirine, Oluz Höyük'te 18 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Oluz Höyük'te 6 bin 500 yıl öncesine dayanan görkemli bir tarih olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Höyükler katman katman. Bunları bir tarih kitabı gibi düşünebiliriz. Her katman o tarih kitabının bir sayfası" dedi.

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Oluz Höyük'ün dinsel bir merkez olduğuna işaret eden Dönmez, "Bunu Hitit döneminden beri izleyebiliyoruz. Hitit dönemine henüz tam anlamıyla ulaşamadık ancak o dönemden bazı objeler elimize geçiyor. Bunlar daha çok boğa betimleriyle karşımıza çıkıyor. Boğanın anlamı şu; Hititler'de fırtına tanrısının kutsal hayvanı. Altta da büyük bir Hitit kentinin olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.