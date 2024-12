BLAKE LIVELY'DEN JUSTIN BALDONI'YE CİNSEL TACİZ DAVASI

Ünlü oyuncu Blake Lively, ‘Bizimle Başladı Bizimle Bitti’ (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve aynı zamanda filmin yönetmeni olan Justin Baldoni’ye karşı cinsel taciz ve itibarını yok etmeye yönelik bir kampanya yapıldığı iddiasıyla dava açtı.