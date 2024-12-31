PRENSES KATE MIDDLETON KANSERE YAKALANDI

Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası uzun süre kameralardan uzak kaldı. Bu durum, hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Eşi Prens William ile ayrıldıklarına ya da evliliklerinin kötü gittiğine dair söylentiler ayyuka açıktı. Prenses, mart ayında yayınladığı üç dakikalık video ile kansere yakalandığını açıkladı. Tedavi sürecinde yine sessizliğe bürünen Middleton, eylül ayında samimi görüntülerin olduğu bir aile videosu ile kemoterapi sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Kemoterapiden sonraki tedavi süreci için, “Tam iyileşme için yolum uzun, günbegün yaşamaya devam ediyorum” diyen Prenses, daha sonra kraliyet görevlerine döndü.