Aranırken noterde vekalet vermişlerdi! Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı'nın zemin katındaki fırında usulsüz tadilatlar yaptıkları belirtilen Akın ve Ferihan Yağcı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre iki kardeş o karardan 1 yıl 5 ay sonra 27 Aralık'ta Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.

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Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda Akın ve Ferihan Yağcı'nın 4 Şubat 2025'te görülecek duruşmada SEGBİS sistemiyle hazır edilmesine karar verdi. REKLAM ARANIRKEN NOTERDE VEKALET VERMİŞLERDİ Kahramanmaraş'taki Fazilet Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkılmış ve enkazında 19 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın hem müteahhidi, statik proje müellifi, fenni mesulü olan ve bir başka davadan dolayı tutuklu bulunan Mahmut Oktay Hartavi hakkında dava açılmıştı. Hartavi'nin tutuksuz yargılandığı davada binanın zemin kattaki fırının işletmecileri Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı hakkında ise 2023 yılının temmuz ayında yakalama kararı çıkartılmıştı. Geçtiğimiz 20 Eylül'de yakalama kararına rağmen çiftin Ankara 3. Noterliği'ne giderek vekalet verdiği gündeme gelmişti.

Teslim olan sanıklar davada "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler! Haberi Görüntüle