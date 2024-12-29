Serdal Adalı: Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, son sandığın açılmasının ardından teşekkür konuşması yaptı. Serdal Adalı, genel kurul üyelerine teşekkür ederek, "Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız" dedi.
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Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu. Siyah-beyazlılarda bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 901 oy alan Serdal Adalı, yeni başkan seçildi. Adalı, sonuçların resmileşmesinin ardından kendisini destekleyen genel kurul üyelerini selamladı.
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"BEŞİKTAŞ'I GÜZEL GÜNLERE TAŞIYACAĞIZ"
Sinan Erdem Spor Salonu'nda seçim sonucunun belli olmasının ardından kürsüye çıkan Adalı, sorumluluklarının farkında olduğunu söyleyerek, "Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş’ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyorum. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
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"HÜSEYİN YÜCEL'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Başkan Serdal Adalı, “Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Onursal Başkanımız Süleyman Seba’yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme, 2 gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız, hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, bir günden bir güne benden desteğini esirgemeyen eşime, Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma teşekkür ederim. Değerli kongre üyeleri, Beşiktaş’a sahip çıkarak, rekor bir katılımla oy kullanan ve bize bu gururu yaşatan sizlere gönülden teşekkür ederim. Buradan Hüseyin Yücel’i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisiyle birlikte sevgili eşine ve ailesine de teşekkür ediyorum. 7’den 70’e bütün taraftarlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz 2011 tarihinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle, benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine etmek istiyorum. Türkiye Jokey Kulübü’ne ve atçılık camiasına da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
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"Tüm camiama teşekkür ediyorum. Tarifi zor şeyler yaşıyorum. Sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yılbaşından sonra tüm eski başkanları arayacağım ve bir araya getirmeye çalışacağım."
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HÜSEYİN YÜCEL, SERDAL ADALI'YI TEBRİK ETTİ!
Hüseyin Yücel ve ekibi, Serdal Adalı ile bir araya geldi ve tebrik etti. Beşiktaş başkan adayı Hüseyin Yücel, seçim kurulunu da tebrik ederek salondan ayrıldı.
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Ardından Hüseyin Yücel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yücel şu ifadeleri kullandı:
"Büyük Beşiktaş camiası,
Bugünkü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Beşiktaşımıza yakışan bir şekilde yaptık.
Bir kez daha görüldü ki, Beşiktaşımız Türk demokrasisinin önemli bir parçasıdır.
Rekor bir katılımla gerçekleştirdiğimiz seçimin kazananı Beşiktaş oldu.
Bugüne kadar verdiğim tüm emek ve mücadele hep Beşiktaş içindi.
Bana inanan, güvenen ve her zaman yanımda olup desteğini esirgemeyen tüm Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ederim.
Bu zor dönemde aday olup kongre üyelerimizin takdiriyle Başkan seçilen Sayın Serdar Adalı'yı tebrik ediyorum.
Ben dün Beşiktaşlı olmadım ki bugün bırakayım...
Beşiktaşımıza canıgönülden desteğe devam edeceğimin bilinmesini isterim.
EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ"
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