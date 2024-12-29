Gülşen'in Türkmenistan hali

Gülşen, Türkmenistan'da verdiği konserde sahnede çok farklı bir görünüme sahipti.

Gülşen, bilindiği üzere Türkiye'de verdiği konserlerde bir hayli 'cesur' kostümler tercih ediyor.

Ünlü şarkıcı, Türkmenistan'da ise kendi tarzına göre sahneye oldukça kapalı bir kostümle çıkmayı tercih etti. Bunun nedeni de organizatörün Türkmenistan'daki konseri için 'cesur' kostüm olmaması şartını koşması.