Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den düşürülen uçağa ilişkin açıklama: Yerden açılan ateşle ağır hasar aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşürülen yolcu uçağının Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, "Rusya, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir." dedi.

Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisi için düzenlenen törenin ardından Azerbaycan Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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Azerbaycan'a ait sivil yolcu uçağının "Rus hava sahasında, Grozni şehri yakınlarında dışarıdan darbe aldığını" bildiren Aliyev, "uçağın radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini, kuyruk kısmının da yerden açılan ateşle büyük ölçüde hasar gördüğünü" söyledi. "DOSTUMUZ OLAN ÜLKENİN UÇAĞIMIZA ATEŞ AÇMASI KİMSENİN AKLINA GELMEZDİ" Aliyev, uçağın düşme nedeni olarak önce kuş çarpması ihtimalinin gösterildiğini hatırlatarak, "Belki de uçak darbe aldığında pilot bunu kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi. Fakat maalesef Rusya'da bazı çevreler bu ihtimal (kuş çarpması) üzerinde durdu. Bizi üzen ve şaşırtan şeylerden biri de Rus resmi makamlarının uçakta gaz tüpü patlaması iddiasını ortaya atmalarıydı. Bu, Rus tarafının konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koyuyordu. Elbette uçağımız kazara düşürüldü. Burada kasıtlı terör eylemi söz konusu değildir. Dolayısıyla suçun itirafı, dost ülke sayılan Azerbaycan'dan özür dilemek, olayı kamuoyuna duyurmak, yapılması gerekenlerdi. Maalesef ilk üç gün Rusya'dan saçma sapan varsayımlardan başka bir şey duymadık." şeklinde konuştu.

Olayın ayrıntılı şekilde araştırılacağından hiçbir şüphe duymadığını kaydeden Aliyev, "Rusya, olayın Bağımsız Devletler Topluluğu Devletlerarası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Kategorik olarak reddettik. Sebebi açık. Çünkü bu kurumun ağırlıklı olarak Rus yetkililerden oluştuğu ve kurumun başında Rus vatandaşlarının olduğu bir sır değil. Kazanın hemen ardından Rusya'nın adil ve yeterli adımlar attığını görseydik belki itiraz etmezdik ancak konunun örtbas edilmeye çalışıldığını açıkça gördük." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Rusya'dan beklentilerine ilişkin ise şunları söyledi: "Taleplerimizi Rus tarafına açıkça ifade ettik ve resmen ilettik. Öncelikle Rusya tarafının Azerbaycan'dan özür dilemesi gerekiyordu. İkincisi suçunu itiraf etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmalı, cezai sorumluluğa tabi tutmalı, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir. Bunlar bizim şartlarımız. Bunlardan ilki dün zaten sağlandı. Umarım diğer şartlarımız da kabul edilir. Bütün bu şartlar adildir. Burada olağanüstü bir gereklilik veya sorun yoktur ve uluslararası deneyime, normal insan davranışına dayanmaktadır. Umarım şartlarımız kabul edilir."

PUTİN'DEN ALİYEV'E ÖZÜR TELEFONU Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le dün yaptığı telefonla görüşmesinde, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti. Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu Haberi Görüntüle REKLAM Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Putin, trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha derinden ve samimi başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Azerbaycan'a ait yolcu uçağının Grozni'deki havalimanına defalarca iniş yapmaya çalıştığının da ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Aynı zamanlarda, Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz Ukrayna'nın insansız hava araçlarının saldırısı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürttü." ifadesine yer verildi. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı ve ilgili sivil ve askeri uzmanların sorguya alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şu anda Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki görevlisi Grozni'de bulunuyor ve burada Rusya Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi temsilcileriyle çalışıyorlar. Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan yetkilileri de Aktau yakınlarındaki kaza yerinde yakın işbirliği içindedir." 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu. Azal, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu. AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.