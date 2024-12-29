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        Haberler Dünya Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı | Dış Haberler

        Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı

        Gürcistan'da Seçim Kurulu tarafından 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı seçilen Mihail Kavelaşvili, sabah saatlerinde parlamentoda yemin ederek görevine başladı. Eski bir futbolcu olan Kavelaşvili, parlamentoda yemin ettiği sırada parlamento binası dışında binlerce kişi tarafından "kırmızı kartla" protesto edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:08
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        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
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        Gürcistan'da, 300 kişilik komisyon tarafından 14 Aralık'ta ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı.

        Başkent Tiflis'te Parlamento binasında düzenlenen törende yemin eden eski futbolcu ve milletvekilli Kavelaşvili, böylece görevine resmen başlamış oldu.

        Törende konuşan Kavelaşvili, milli ve dini çıkarları koruyarak ülkenin kalkınması, refahı ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yolunda etkili adımlar atarak ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

        Eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, görevi Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı olan Kavelaşvili'ye bugün devretmesi gerekiyor. Daha önce parlamento seçimini tanımadığını açıklayan Zurabişvili, devir işlemini yapmayacağını ifade etti.

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        Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısını düzenleyen Zurabişvili, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'yi meşru olarak tanımadığını belirtti.

        Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı boşaltacağını ancak görevine "dışarıdan" devam edeceğini kaydeden Zurabişvili, parlamento seçimlerinin yenilenmediği sürece kendisinin "meşru bir cumhurbaşkanı" olduğunu savundu.

        Zurabişvili, konuşmasının ardından saraydan çıkarak kendisini bekleyen destekçileriyle buluştu. Zurabişvili ve hükümet karşıtı göstericiler, parlamento seçiminin yenilenmesi talebiyle bir kez daha parlamento önüne yürüdü.

        İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin aday gösterdiği Kavelaşvili, 300 kişilik Seçim Kurulundan 224 "evet" oyu alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

        "KIRMIZI KARTLI" PROTESTO

        Kavelaşvili'nin yemin töreni muhaliflerin protesto gösterisinin gölgesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde Orbeliani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’yi uğurlayan binlerce eylemci, daha sonra parlamento binasının önünde toplandı. Kavelaşvili'nin futbolcu olduğunu söyleyen göstericiler, çiçeği burnunda Cumhurbaşkanını kırmızı kartla protesto etti. Eylemciler, Kavelaşvili karşıtı sloganlar attı.

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        GÜRCİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

        AB, ABD ile Gürcistan'ın 5. Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin, AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

        Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

        ABD ile bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümeti yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

        Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler 32 gündür devam ediyor.

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