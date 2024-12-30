Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?

Ukrayna cephe savaşını kaybediyor. Askerlerinin çoğu üç yıldır devam eden savaş nedeniyle yorgun ve bitkin.

Akıllardaki soru ise şu: Ülke bir yıl daha savaşa dayanabilir mi?

Ukrayna ordusu doğudaki Rus ilerlemesine direnmeye çalışıyor.

Ancak son haftalarda yoğun çatışmaların yaşandığı Kurakhove'de neredeyse kuşatılmış durumdalar.

Çatışma yorgunu bu askerler arasında, sivil hayatta vegan aşçılık, sanatçılık ve internet sitesi geliştiricisi olarak çalışanlar var.

BBC ekibi bu havan topu birimi ile güvenli bir evde buluştu.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Rusya lideri Vladimir Putin de müzakerelere hazır olduklarını duyurdu. Ancak sürdürülebilir bir anlaşma düşüncesi halen bir hayal olarak görülüyor.

Onlar da Donald Trump'ın bu savaşa son vermek istediğini biliyorlar.

Başlarda savaşın üç yıl sürebileceğini düşündüğünü anlatıyor. Bugünse zihinsel olarak kendisini on yıl daha savaşmaya hazırladığını söylüyor.

"Biz gerçekçiyiz, Ukrayna için adalet olmayacağını anlıyoruz. Birçok kişi evlerinin roketler ve mermilerle yıkıldığını, sevdiklerinin öldürüldüğü gerçeğini sindirmek zorunda kalacak ve bu zor olacak."

Ancak 31 yaşındaki Ukraynalı, bir müzakerenin sonucu konusunda hayalci değil:

Surt, Trump'ın koyduğu hedefi küçümsemiyor ve "Oldukça hırslı bir insan ve bence bunu yapmaya çalışacak" diyor.

Serhiy de mevcut durumun Ukrayna için "iyi olmadığını" kabul ediyor. Ancak o da savaşmaya devam etmeye hazır. Öldürülme ihtimalinin "sadece mesleki bir tehlike" olduğunu söylüyor.

Vegan aşçı Serhiy, müzakerelerin savaşı geçici olarak durduracağına inanıyor ve "Çatışma bir veya iki yıl içinde yeniden başlar" diyor.

Ona müzakereyi mi yoksa savaşmayı mı tercih ettiğini sorduğumuzda, Surt kesin bir tonla "Savaşmaya devam" diyor.

Dinlenirken de eğitime devam

Ekibin sanatçısı olan Davyd ise Trump'ın kaygı verici şekilde öngörülemez olduğunu düşünüyor ve "Ukrayna için çok iyi veya çok kötü olabilir" diyor.

Bu havan topu birliği bir hafta cephede kalıyor, bir sonraki haftayı ise dinlenerek geçiriyor. Ancak istirahat süresince bile eğitime devam ediyorlar. Bunun onları motive ettiğini söylüyorlar. Dondurucu bir havada, havan toplarını ateşlemek için tatbikat yapıyorlar.