Almanya'dan Elon Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor

Almanya Federal Hükümet Sözcüsü, Elon Musk'ın Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan seçimler üzerinde etki yaratmaya çalıştığını söyledi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Alman gazetesinde yayımlanan yazısından aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmesi tartışma yaratmıştı.

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Alman Federal Hükümet Sözcüsü, Musk'ın son açıklamalarının ardından yaptığı açıklamada, "Elon Musk'ın federal seçimleri etkilemeye çalıştığı gerçekten de doğru." dedi ve Musk'ın fikrini ifade etmekte özgür olduğunu söyleyerek "Ne de olsa, fikir özgürlüğü en büyük saçmalıkları da kapsar." yorumunda bulundu. Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı Haberi Görüntüle REKLAM MUSK NELER DEDİ? Musk geçen hafta sahibi olduğu X platformunda "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı Almanca makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti. Alman İç İstihbarat Teşkilatı, AfD'yi 2021'den beri aşırı sağcı parti olarak değerlendiriyor. Alman basınında yer alan haberlerde ise Musk'ın, Almanya'daki "önemli yatırımları" nedeniyle Alman siyasetine karışma hakkı olduğunu iddia ettiği öne sürüldü.

Haberlerde ayrıca, AfD'nin göçmen karşıtı politikalarının, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ekibinin de ilgisini çektiği iddia edildi.