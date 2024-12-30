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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu!

        Süper Lig'de ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, kadrosuna takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yıldız isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:35
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        • 1

          Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

        • 2

          Hem kadroya katılacak yeni isimler hem de ayrılması planlanan oyuncular için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, farklı ülkelerde transfer operasyonlarına başladı.

        • 3

          Sarı-lacivertlilerin bu süreçte gündeminde, daha önce ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği bir yıldız futbolcu bulunuyor.

        • 4

          ÖNCELİKLİ HEDEF CHILWELL

          HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Chelsea ile yollarını ayırması beklenen Ben Chilwell, sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi...

        • 5

          Londa ekibi, İngiliz sol beki bonservisiyle göndermek istiyor ancak henüz net bir teklif alabilmiş değil.

        • 6

          REGUILON DA LİSTEDE

          Chilwell'in yanı sıra Tottenham'da gözden çıkarılan Sergio Reguilon da sarı-lacivertli ekibin transfer listesinde yer alıyor.

        • 7

          BİR DİĞER HEDEF PHILOGENE

          Bir diğer hedef ise Avun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de parlayan Jaden Philogene...

        • 8

          Sezon başında Aston Villa'ya transfer olan ancak yeni takımında yeterince forma şansı bulamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için kiralama girişimleri sürüyor.

        • 9

          Fenerbahçe'nin bir diğer transfer operasyonu, İtalya Serie A'da gerçekleşiyor. Roma, devre arasında maaşı bütçesini düşürmek için birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

        • 10

          Bu süreçte sarı-lacivertliler 2 önemli isimle ilgileniyor.Bu süreçte sarı-lacivertliler 2 önemli isimle ilgileniyor.

        • 11

          İTALYA'DA İLK HEDEF HERMOSO

          Birinci hedef, sezon başında Galatasaray'ın çok istediği ancak Roma'ya transfer olan Mario Hermoso. Sol ayaklı savunmacı, Roma'da beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkarıldı.

        • 12

          Fenerbahçe, Hermoso'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

        • 13

          ZALEWSKI HAMLESİ

          İkinci hedef ise Polonyalı sol bek Nicola Zalewski. Sezon başında Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ancak Roma'da kalmayı tercih eden Zalewski'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

        • 14

          Roma, bu durumdan gelir elde etmek adına genç oyuncuyu devre arasında elden çıkarmayı planlıyor.

        • 15

          F.BAHÇE'DE 3 AYRILIK

          Öte yandan yaz transfer döneminde takım bulamayan Serdar Aziz ve Burak Kapacak, devre arası transfer döneminde bonservisiyle gönderilmek isteniyor.

        • 16

          Ayrıca sezon başında transfer edilen Levent Mercan, forma rekabetinde beklediği şansı bulamadı.

        • 17

          Yönetim, genç futbolcuyu düzenli forma giymesi adına kiralamayı düşünüyor.

        • 18

          Diğer yandan sarı-lacivertliler, bu hamlelerle devre arasında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yolunda daha da iddialı bir hale gelmek istiyor.

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