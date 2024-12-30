Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu!
Süper Lig'de ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, kadrosuna takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yıldız isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki futbolcular...
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Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
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Hem kadroya katılacak yeni isimler hem de ayrılması planlanan oyuncular için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, farklı ülkelerde transfer operasyonlarına başladı.
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Sarı-lacivertlilerin bu süreçte gündeminde, daha önce ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği bir yıldız futbolcu bulunuyor.
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ÖNCELİKLİ HEDEF CHILWELL
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Chelsea ile yollarını ayırması beklenen Ben Chilwell, sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi...
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Londa ekibi, İngiliz sol beki bonservisiyle göndermek istiyor ancak henüz net bir teklif alabilmiş değil.
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REGUILON DA LİSTEDE
Chilwell'in yanı sıra Tottenham'da gözden çıkarılan Sergio Reguilon da sarı-lacivertli ekibin transfer listesinde yer alıyor.
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BİR DİĞER HEDEF PHILOGENE
Bir diğer hedef ise Avun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de parlayan Jaden Philogene...
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Sezon başında Aston Villa'ya transfer olan ancak yeni takımında yeterince forma şansı bulamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için kiralama girişimleri sürüyor.
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Fenerbahçe'nin bir diğer transfer operasyonu, İtalya Serie A'da gerçekleşiyor. Roma, devre arasında maaşı bütçesini düşürmek için birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
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Bu süreçte sarı-lacivertliler 2 önemli isimle ilgileniyor.Bu süreçte sarı-lacivertliler 2 önemli isimle ilgileniyor.
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İTALYA'DA İLK HEDEF HERMOSO
Birinci hedef, sezon başında Galatasaray'ın çok istediği ancak Roma'ya transfer olan Mario Hermoso. Sol ayaklı savunmacı, Roma'da beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkarıldı.
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Fenerbahçe, Hermoso'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.
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ZALEWSKI HAMLESİ
İkinci hedef ise Polonyalı sol bek Nicola Zalewski. Sezon başında Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ancak Roma'da kalmayı tercih eden Zalewski'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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Roma, bu durumdan gelir elde etmek adına genç oyuncuyu devre arasında elden çıkarmayı planlıyor.
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F.BAHÇE'DE 3 AYRILIK
Öte yandan yaz transfer döneminde takım bulamayan Serdar Aziz ve Burak Kapacak, devre arası transfer döneminde bonservisiyle gönderilmek isteniyor.
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Ayrıca sezon başında transfer edilen Levent Mercan, forma rekabetinde beklediği şansı bulamadı.
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Yönetim, genç futbolcuyu düzenli forma giymesi adına kiralamayı düşünüyor.
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Diğer yandan sarı-lacivertliler, bu hamlelerle devre arasında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yolunda daha da iddialı bir hale gelmek istiyor.
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