İlkokulda karne dönemi bitiyor! Bakan Tekin gelişim raporu sisteminin detaylarını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılının genel bir değerlendirmesini yaparken, 2025 yılında hayata geçirilecek yeni uygulamalara dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin’in açıklamalarında dikkat çeken başlıklar şöyle:

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ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Kamuoyunda çok fazla gündeme getirilen ücretler, geçen yıl için söyleyeyim; mesela bir anaokulu 1 milyon 100 bin liraya öğrenci kaydediyor. Sanki tamamı bu rakamla öğrenci kaydediyormuş gibi bir algı ortaya çıkıyor. Halbuki Türkiye'de Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 10 binin üzerinde özel okul var. Dolayısıyla özel okul ücretlerinin skalasını da takip ediyoruz. Bu yıl okulların ortalaması 180-200 bin lira bandındaydı.

Özel okullar eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda telafi etme yoluna geçmişlerdi. Orada da bir yönetmelik çalışmamız var. Orada da bir düzenleme yapıyoruz. Mesela bizim bedava dağıttığımız benzer kitap seti için 50 bin - 60 bin lira ücretler isteyen özel okullar vardı. Orada da bir düzenleme getiriyoruz. Biz tabii bu ücretleri özel okulların sisteme girmesini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz.

"SOSYAL MEDYADA ÇOCUĞUN PERFORMANSININ YAYINLANMASINI ARZU ETMEM" Biz burada velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz, açık açık söyleyeyim. Çünkü CİMER üzerinden bu türden çok şikayet geliyor bize. Yani veli diyor ki “Benim öğrencimi niye böyle bir şey için kullanıyor öğretmen.” Onay vermediğim sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını arzu etmem, istemem. Yani bu sınırı iyi korumak lazım. Biz hukuk devleti sınırları içerisinde yani temel hak ve hürriyetlere saygı gösteren, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan bir mantıkla, yani çocukların hakkını korumak üzere… Bizim çıkış noktamız burası.

İLKOKULLARDA KARNE UYGULAMASININ YERİNE GELİŞİM RAPORU Önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız. İşte özel rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik tanılama mekanizması gelecek. Özel okullarla ilgili biraz önce söylediğim yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur. Tematik okulları yaygınlaştırmak, programlarını, bu derslerin programlarını belirlemek de hedefimiz. Zaten açtık bir tane, bunları yaygınlaştıracağız.

Meslek liseleri kapsamında Politika Belgesi dahilinde söylediğim şeyleri yapacağız. Spor okulları ile ilgili federasyonlarla yoğun görüşme içerisindeyiz. Belli spor dallarında, mesela voleybol lisesi örneğini federasyonlarla birlikte bunları yaygınlaştıracağız. Spor ortaokulları açtık, onlara devam edeceğiz. Yıl içerisinde bu tür planlarımız var. 2025'TE ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KPSS SINAVI OLMAYACAK 2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS sınavı olmayacak. 2025 yılında ÖSYM ile yaptığımız protokol ile “Akademi Giriş Sınavı” adıyla bir sınavı organize ettik. O bu yıl ilk defa 13 Temmuz'da “Akademi Giriş Sınavı” adıyla yapılacak.

“Akademi Giriş Sınavı” sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız. Bu da bu yıl açısından önemli bir adımdı. OKULLARDA YILBAŞI KUTLAMASI YASAKLANDI MI? Ailelere maddi külfet getirecek şeylere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız değişiklik hatırlatıldı öğrencilere, bizim o konudaki yaklaşımımız oydu. Bakanlıktan giden yeni bir şey yok bu anlamda. Bizim daha önce işte içerisinde cadılar bayramı gibi şeylerin de olduğu mevzuat hatırlatıldı. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığımız değişiklik. Benzeri şekilde orada da anlatıldı. O sadece kamuoyuna biraz farklı lanse edildi ama bizim bu konudaki yaklaşımımız belli. Okulların bu şekilde öğrencileri, velileri zan altında külfet altında bırakacak şekilde kullanılmasına karşıyız. Onun dışında zaten başka bir şeyimiz yok.

MEZUNİYET TÖRENLERİ DE BU ÇERÇEVEDE Mİ? Mezuniyet törenlerini ve baloları yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Biz sadece şunu söyledik, dedik ki velilere buralarda belki çok fazla problem olmuyor ama Anadolu’da bir tane 5 yıldızlı otel var. Yani otelin sahibi başka tür ticari ilişkilere giriyor, velileri zorluyor. Otelin balo salonları sanki sadece bu işe entegre. Veliler de dünyanın parasını vermek zorunda kalıyorlar. Biz çocuklarımızın mezuniyet programları okullarda yapılsın, okulların salonlarında yapılsın, ilave bir külfet getirilmesin dedik. Oradaki yaklaşımımız da oydu.

REKLAM CEP TELEFONU VE SOSYAL MEDYA KISITLAMASI Dijital bağımlılıkla ilgili sadece biz değil, devletin başka kurumları da çalışma yapıyor. Hep birlikte bir süreç yürütüyoruz. Avustralya'da 16 yaş sınırı geldi, İngiltere'de ve birçok ülkede de var. Onun öncesinde de birçok yerde yasaklandı. Biz de bu türden bir şeye gireceğiz, ben şahsen girmek istiyorum yani. Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil. ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI Israrla deniyor ki “Bin civarında adayın sıralamada yeri değişti.” Ben kimsenin yerinin değişmeyeceğinin garantisini zaten vermiyorum ki. Mülakat performansınıza göre değişebilir.

Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Mülakatın neticesinde bazı adaylarımızın ki… 60 bin kişi sınava girdi, bu 60 bin kişinin içerisinde bin küsur kişinin sıralaması değişmiş oldu. Bunlar da sıralaması değişmekten kastım; birinci olan kişiyi 20 bininci yapmamışızdır, 160. kişi, 180. olmuş. 20 BİN ÖĞRETMENİN GÖREVE BAŞLAMASI Soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyor hemen. Bu hafta biterse bu hafta, önümüzdeki hafta biterse önümüzdeki hafta başlar.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİNİN SINAVLARA ETKİSİ Sınavın kendisi değil de sınavın içeriği ile ilgili müfredata uygun sınav gündeme gelecek. Özellikle programın uygulanmaya başladığı 5. ve 9. sınıflar için şunu rahatlıkla söyleyebilirim, oradaki arkadaşlara öğrenci velilere tavsiyem; çocuklarının sadece ve sadece müfredat, okulda öğretmenlerinin kendileriyle paylaştığı şeyler ve bizim kendilerine ulaştırdığımız EBA üzerinden ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar.

8. ve 12. sınıflardaki sınavın içeriği de bu materyale ve bu programa uygun olacak. Sınav sistemi değişir değişmez öyle bir şey söylemiyorum ama sınavın içeriğiyle ilgili bu değişiklikler zaten hazırlıklarımızda var. Sınavın içeriği de bu formata dönecek. Yani programla uyumlu hale gelecek. BİLSEM SINAVLARI Henüz lansmanını yapmadığımız bir zeka testi uygulaması var. BİLSEM’deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. Yerli ve millî zeka testi uygulaması bu yıl ilk defa uygulanacak. Orada kullandığımız uygulama başka ülkelerden satın aldığımız bir uygulamaydı.

(BİLSEM hazırlık) O tip dershaneler bence velilerin sadece böyle bir yarışa dönüştürdükleri bir süreç, o dershanelerin de hiçbir faydası olduğuna da inanmıyorum yani bunu açık açık söyleyeyim. Zarar veriyorlar çocuklara. Yani o çocuğu o psikolojiye o yaşta sokmanın hiçbir anlamı yok. Yani bu bizim zeka testi uygulamasına göre hiç uygulamadığımız daha ilk defa uygulayacağımız bir şeyle ilgili kalkıp da nasıl bir kurs verecekler ben anlamıyorum.

REKLAM MEB AKADEMİ GİRİŞ SINAVI Akademi Giriş Sınavı yaparak sadece bu sınavdaki başarılarına göre öğrencilerin Millî Eğitim Akademisi'ne, giriş, oradaki elde ettikleri skorlara göre Millî Eğitim Akademisi'ne dahil olmuş olacaklar. İçerik olarak belli farklılaştırmalar var. Akademi Giriş Sınavı’nın KPSS'den önemli farklılıklarından bir tanesi şu olacak; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar Akademi Giriş Sınavı’nın bir parçası haline dönüşmüştür. Yani olağan testlerin dışında onu da sürecin içerisine dahil etmiş olduk biz.

ULUSLARARASI DİPLOMA PROGRAMI Uluslararası diploma programı uygulayan okullarla ilgili, orada da şöyle kontrolsüz alan ortaya çıkmıştı. Velilere yük getiren, aradaki aracı şirketlere para kazandıran ve sistemi genel anlamda olumsuz etkileyen uygulamaların önüne geçecek bir düzenleme zaten yaz aylarında bir yönergeyle onu düzenlemiştik. Şimdi de ortaöğretim kurumları yönetmeliğimize, özel öğretim kurumları yönetmeliğimize o konuda, yani burayı bir düzene sokan, kriterlerini netleştiren, başvuru sürecini, başvuruda bulunabilmek için ihtiyaç duyulan donatımın var olup olmadığından tutun talebe kadar resmileştiren bir süreç başlamış olacak. Bu başvuruyu yapan okulun başvuru prosedürünü resmî, yani bakanlığın bilgisi dahilinde yapmasını sağlamış olacağız.

REKLAM HEYBELİADA RUHBAN OKULU Açılması yönünde bir karar ortaya çıkarsa bunun usulünü araştırıyoruz dedik. Yani hangi usulü önereceğiz, karar vericilere? Ve nihayetinde de onlarla yaptığımız görüşmeler, bizim hukuki süreçle ilgili görüşmelerimiz neticesinde, yani açılması yönünde bir karar verilirse hangi statüde açılacağına dair bir metin oluşturduk. Bundan sonrası artık siyasi bir mekanizma.

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