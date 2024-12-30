Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, 2024 yılını otomotiv sektörünü açısından değerlendirdi ve sektörün yeni yıldan beklentilerini sıraladı.

2024 yılının küresel otomotiv sektörü için zorlu bir yıl olduğunu kaydeden Eroldu, "2024 yılında enflasyon etkisi ile öngörülenin gerisinde kalan Avrupa pazarı, Çin’in hem iç hem de ihraç pazarlarında artırdığı rekabet gücü, Avrupa’da elektrikli araç talebinin öngörülerin gerisinde seyretmesi, yüksek teknolojiye yatırım ihtiyacı ve düşük elektrikli araç marjı, kârlılıklarda gerileme ve tedarik zincirindeki artan kırılganlık tüm Avrupalı üreticileri ciddi şekilde zorlamaya başladı" dedi.

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REKLAM 'SEKTÖR 2025'TE ZORLUKLARLA MÜCADELE EDECEK' Küresel otomotiv ekosisteminde yaşanan gelişmelerin yerli sanayiyi de etkilediğini vurgulayan Eroldu, "Yılın ilk 11 aylık sonuçlarına baktığımızda otomotiv üretiminde yüzde 8 ve adet bazında ihracatında yüzde 1’lik bir daralma gerçekleşti. Değer bazında yüzde 3 artış sağlayan ihracatımız, 33 milyar dolar seviyesine ulaşarak sektörel ihracat sıralamasındaki lider konumunu korudu. İç pazar ise kasım sonu itibariyle 1.1 milyonun üzerinde gerçekleşti" bilgilerini paylaştı.

Ocak-Kasım döneminde kaydedilen 1.1 milyon adetlik pazar büyüklüğü, 2023'ün tamamında ulaşılan tüm zamanların en yüksek satış adedine sadece 165 bin adetlik farkın kaldığını ortaya koyuyor. OSD Başkanı Cengiz Eroldu'nun açıklamaları ile devam edecek olursak, 2025 yılına girerken küresel otomotiv sektörünün belirsizliklerle dolu bir döneme doğru ilerlediğini savunan Eroldu, "Avrupa’da ana ve tedarik sanayi üreticilerinden gelen fabrika kapanmaları, istihdam azaltımı gibi haberlerin sayısı her geçen gün artmaya başladı. Küresel otomotiv sektörünün önümüzdeki yıl finans, istihdam ve büyüme açısından ciddi zorluklarla mücadelesinin devam edeceği net olarak görünüyor" diye konuştu.

'AVRUPA'DAKİ ARAÇ FAZLASININ TÜRKİYE'YE KAYDIRILMASI CİDDİ BİR RİSK' Eroldu, Avrupa pazarlarındaki daralmanın Türkiye'yi olumsuz etkileme potansiyelini olduğundan da bahsetti. REKLAM OSD Başkanı Cengiz Eroldu, "Avrupa'nın en önemli ihracat pazarımız olduğu düşünüldüğünde, Avrupa’daki potansiyel pazar daralması sebebiyle oluşabilecek araç fazlasının Türkiye pazarına kaydırılma olasılığını ciddi bir risk olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa pazarlarındaki daralma ve âtıl üretim kapasitesinin, Türk otomotiv sanayisinin ihracatında düşüşe neden olarak üretimi olumsuz etkileyebileceğini de belirten Eroldu, "Avrupa’nın, ihracatımızdaki yüzde 70 payı dikkate alındığında, bu risklere karşı proaktif önlemler almak büyük önem taşıyor. İhraç pazarlarında yaşanan bu dalgalanmaların etkisini azaltmak için iç pazarda yerli araçların payını artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin aşınan üretim rekabetçiliğini güçlendirmek için politika geliştirilmesini önemli görüyoruz, elimizdeki mevcut tesisleri korumak, bu süreçte daha da önemli hale geldi" uyarısında bulundu.

10 ARAÇTAN 7'Sİ İTHAL Cengiz Eroldu'nun tekrar gündeme getirdiği yerli araçları pazar payları, OSD verilerini inceleyince daha net anlaşılıyor. Öyle ki, 2024 yılı ocak-kasım döneminde otomobil satışlarından yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç satışlarında ise yerli araç payı yüzde 28 olarak gerçekleşti. REKLAM Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor Haberi Görüntüle Bir başka deyişle, Ocak-Kasım döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 70, hafif ticari araç pazarında ise ithalatın payı yüzde 72 olarak gerçekleşti.

İlk 11 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre ithal otomobil satışları yüzde 4 artarken yerli otomobil satışları yüzde 7 oranında azalması ise dikkat çekti. Hafif ticari araçta ise daha dramatik bir tablo karşımız çıkıyor. OSD verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde yerli hafif ticari araç yüzde 44 azalırken ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 30 oranında artış gösterdi.

13 ÜYESİ VAR Yerli otomotiv sanayi kuruluşlarını temsil eden OSD'nin 13 üyesi bulunuyor. Derneğin üyeleri şu şekilde açıklanıyor; - Anadolu Isuzu - Ford Otosan - Hattat Traktör - Hyundai Assan - Karsan - Man - Mercedes-Benz Türk - Otokar - Oyak Renault - Temsa - Tofaş - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş - Türk Traktör

Yerli elektrikli otomobil markası Togg ve Manisa'da fabrika kurma hazırlığında olan Çinli otomobil markası BYD ise henüz OSD üyeleri arasında yer almıyor.