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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat - 30 Aralık Hava Durumu - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Sakarya, Düzce, Zonguldak çevreleri ile, Orta ve Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu yağmurlu; Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Tokat, Sivas, Yozgat, Kahramanmaraş çevreleri ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Ege kıyılarında kuvvetli poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 07:51 Güncelleme: 30.12.2024 - 07:51
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        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
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        Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu

        Ankara

        Bulutlu

        İzmir

        Güneşli 12°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 13°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 10°

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Yağmurlu 14°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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