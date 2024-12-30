Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

REKLAM advertisement1 REKLAM İstanbul Parçalı bulutlu 9° Ankara Bulutlu 8° İzmir Güneşli 12° Antalya Parçalı Bulutlu 13° Trabzon Kısmen Güneşli 10° Bursa Kısmen Güneşli 6° Adana Yağmurlu 14° Diyarbakır Yağmurlu 8° Gaziantep Yağmurlu 7° Ağrı Bulutlu 1° Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.