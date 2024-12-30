Panama Kanalı: Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?

31 Aralık 1999'da ABD Bayrağı indi, Panama bayrağı çekildi ve ilk kez Kanal Bölgesi'nin sembolü olarak dalgalandı. Panamalılar kutlama yaptı

Bu sahne, protestolar, gerilimler ve ölümlerle tanımlanan bir dönemin sonu anlamına geliyordu.

Kanalın birkaç yıl işletmeciliğini yaban Alberto Aleman BBC'ye yaptığı açıklamada "Panama halkının reaksiyonunu görmek etkileyiciydi" diyor.

Trump bu durum değişmezse "Panama Kanalı'nın tamamen, çabucak ve soru sorulmadan ABD'ye devrini talep edeceklerini" söyledi.

Trump geçtiğimiz günlerde ABD gemilerinin kanalı kullanmak için ödediği para için "Kazıklanıyoruz" dedi.

O zamanlar güney denizlerine tek erişim, Şili'nin güneyindeki Macellan Boğazı üzerindendi ve bu da Umut Burnu'nun tehlikeli sularıyla yüzleşip, büyük mesafeler kat etmek anlamına geliyordu.

Büyük Okyanus'u Atlantik Okyanusu'na bağlayan bir kanal inşa etmek 16. yüzyıldan bu yana Avrupalı yerleşimcilerin gündemindeydi.

Peki, nasıl bu noktaya gelindi?

Panama Devlet Başkanı Raúl Mulino ise sosyal medyadan gösterdiği tepkide Kanalın her bir santimetrekaresi Panama'ya ait olmaya devam edecek" dedi.

Ancak bir çoğu Afrikalı köle olan işçilerin hastalıklardan etkilenmesi, nem ve sürekli yağan yağmur, projeyi iflas ettirdi. ABD'nin bu deniz güzergahına ilgisi de işte bu dönem artmaya başladı.

O zamanlar Kolombiya toprağı olan Panama'dan geçiş ilk olarak 19. yüzyılda denendi. Bogota kanalın inşa hakkını, Mısır'da Süveyş Kanalını inşa eden Fransız mühendis Ferdinand de Lesepps'e verdi.

O zamanlar Kolombiya binlerce kişinin ölümüne yol açan bir iç savaştan çıkıyordu. Siyasal gerilim çok yüksekti ve bu durum da nihayetinde Panama'nın bağımsızlığıyla sonuçlandı.

ABD o zamanlar Porto Riko ve Küba'nın kontrolünü ele geçirmiş olan bölgenin yükselen gücüydü ve Kolombiya'daki iç karışıklığı büyük bir fırsata dönüştürdüler. ABD kanal yapımı hakkını almak için 40 milyon dolar ödeme yapmayı önerdi.