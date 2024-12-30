Sakarya'nın Hendek ilçesinde iddiaya göre, Yeni Mahallesi'nde yaşayan S.K. (33) ile 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi E.K. (26) arasında tartışma çıktı.

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20'DEN FAZLA BIÇAK DARBESİ AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine S.K, karısını 20'den fazla bıçak darbesiyle yaraladı.

KADININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. KAÇAN ZANLI YAKALANIP TUTUKLANDI Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yapılan çalışmayla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.