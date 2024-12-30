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        Haberler Gündem Güncel 2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!

        Diyarbakır merkezli 9 ilde 'Bungalov Sarmalı' operasyonu düzenlendi. 12 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, internet siteleri üzerinden bungalov kiralama ilanları verilerek çok sayıda kişinin dolandırıldığı kaydedildi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin de 2 milyar 147 milyon olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:51 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:18
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        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
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        Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen 'Bungalov Sarmalı' operasyonunda yüzlerce kişiyi dolandıran ve hesaplarında 2 milyar 147 milyon 983 bin TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden bungalov kiralama ilanları vererek kişileri dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren şüphelileri tespit etti.

        Şüphelilerin banka, ödeme kuruluşları ve kripto para şirketlerindeki hesaplarında; toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi.

        8 ŞÜPHELİ SERBEST

        Ülke genelinde yüzlerce kişiyi mağdur ederek nitelikli dolandırıcılık yapan ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklayan şüphelilere yönelik Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya'da 'Bungalov Sarmalı' operasyonu gerçekleştirildi.

        Operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 8'i serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilere ait 6 otomobil ile 1 motosiklete el konularak emniyet otoparkına çekildi. Bu araçların piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon TL olduğu belirtildi.

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        #son dakika
        #Diyarbakır
        #bungalov
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