Yakın arkadaşlarımızla aramızdaki bağı güçlendiren ve sıcak bir hitap şekli olan “kanka” kelimesi, günlük dilimizde oldukça sık kullanılır. Ancak bu kelimenin sandığımızdan çok daha eski bir geçmişe sahip olduğunu biliyor muydunuz? Dilimize ne zaman ve nasıl yerleştiği sorusu, hem kültürel hem de dilbilimsel olarak incelenmesi gereken ilginç bir hikâyeyi barındırıyor.