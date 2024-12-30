Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
Eski Kilis Belediye Başkanı 71 yaşındaki Ekrem Çetin ve 27 yaşındaki oğlu Cahit Çetin, bir restoranda yemek yerken tabanca ile öldürdü. Olayın faili olarak aranan Lütfü Arslan, 19 yıl sonra Gaziantep'te yakalandı
Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin (71), oğlu Cahit Çetin (27) ile birlikte 2005 yılında Kilis'te otogar kavşağındaki bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğradı.
BABA İLE OĞLU CAN VERDİ
DHA'daki habere göre saldırıda Ekrem Çetin ve oğlu ölürken, şüpheli ise kaçtı.
KATİL ZANLISI BELİRLENDİ
Olayın ardından başlatılan soruşturmada belediye başkanı ve oğlunu öldüren şüphelinin Lütfü Arslan olduğu belirlendi. O dönem yapılan çalışmalarda Arslan’a ulaşılamadı.
GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI
Yıllardır aranan şüpheli Lütfü Arslan'ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde olduğu belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, Lütfü Arslan’ı gizlendiği evde düzenlediği operasyonla yakaladı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan ve hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Lütfü Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.