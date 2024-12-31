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        Haberler Gündem 14 gündür haber yok! Türk mühendis Doğukan Demirtaş kayıp | SON DAKİKA HABERİ

        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!

        Endonezya'dan Singapur'a giden yük gemisinde kaybolan 29 yaşındaki mühendis Doğukan Demirtaş'tan, 14 gündür haber alınamıyor. Oğluyla en son 16 Aralık'ta telefonla görüştüğünü söyleyen 57 yaşındaki Önder Demirtaş yetkililerden yardım istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:12 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:41
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        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
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        Makine mühendisi Doğukan Demirtaş (29), 'Valentina 1' isimli yük gemisinde, 10 Eylül'de 4'üncü mühendis olarak göreve başladı. Endonezya'dan hareket eden ve Singapur'a giden gemideki Demirtaş'ın, 17 Aralık'ta kaybolduğu anlaşıldı.

        TÜM GEMİ ARANDI BULUNAMADI

        Mürettebat tüm gemiyi aradı ancak Demirtaş'ı bulamadı. Demirtaş için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki gemiler ile sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına rağmen mühendise ulaşılamadı.

        16 ARALIK'TA AİLESİYLE KONUŞTU

        Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde başlayan arama çalışmaları, 7 günün sonunda olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek durduruldu. Ayrıca Demirtaş'ın en son 16 Aralık saat 13.42'de ailesiyle telefonla görüştüğü belirtildi.

        "GEMİDE BULAMADIKLARINI SÖYLEDİLER"

        Makine mühendisi Doğukan Demirtaş.
        Makine mühendisi Doğukan Demirtaş.

        Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de taksicilik yapan Demirtaş'ın babası Önder Demirtaş (57), "Vardiyaya inmediği için gemide olmadığı fark ediliyor. Her yer aranıyor. 18 Aralık'ta küçük oğlum Atakan'a Instagram üzerinden mesaj atıyorlar. Oğlum askerde olduğu için hemen beni arayıp, durumu anlattı. Şirketi aradım. Yetkililer, gemide bulamadıklarını, kayıp olduğunu ve Endonezya Büyükelçiliği'yle yazışmalar yaptıklarını söyledi.

        "GELECEK HAYALLERİ VARDI"

        Doğukan Demirtaş'ın babası Önder Demirtaş.
        Doğukan Demirtaş'ın babası Önder Demirtaş.

        7 gün boyunca denizde arama çalışmaları yapıldı. Singapur ile Liberya'da personellerin ifadeleri alındı. Umutla bekleyişimiz sürüyor. İşin takipçisiyiz. Şüphe duyduğumuz bir şey yok. Kendisi ileriye dönük hayaller kuruyordu. Son olarak 16 Aralık'ta konuştuk. 'Ne yapıyorsun güzel oğlum?' dedim, iyiydi. Yetkililerden oğlumun bir an önce bulunması konusunda yardımcı olmalarını bekliyorum. Gemide işe başlayalı 3 ay oldu. 6 aylık sözleşme yaptı" dedi.

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        #Doğukan Demirtaş
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