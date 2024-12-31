Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı

Afganistan'da 2021 Ağustos ayında iktidarı ele geçiren Taliban'ın kadınlara yönelik kısıtlamalarına bir yenisi daha eklendi. Taliban lideri 'genellikle kadınları kullandığı' yerlere bakan pencereleri yasakladı.

Taliban lideri, yeni inşa edilecek binalarının "genellikle kadınların kullandığı yerlere" bakan pencereleri olmadan inşa edilmesini emretti. Kararnameye göre halihazırda bulunan pencereler de kapatılacak.

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"MÜSTEHCEN EYLEMLERE YOL AÇABİLİR" Taliban Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in yaptığı açıklamada, "Yeni binalarda "avluyu, mutfağı, komşunun kuyusunu ve kadınların genellikle kullandığı diğer yerleri" görebileceğiniz pencereler olmamalı." denildi. Mücahid, "Kadınların mutfakta ya da avluda çalıştığını görmek müstehcen eylemlere yol açabilir" ifadelerini kullandı. REKLAM AFGANİSTAN'DA KADINLARA YÖNELİK KISITLAMALAR Taliban'ın 2021 Ağustos ayında iktidarı ele geçirmesinin ardında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çok sayıda kısıtlama getirildi, kadınlar kamusal alanlardan giderek silindi. Taliban, kız çocukları ve kadınlar için ilköğretim sonrası eğitimi yasakladı, istihdamı kısıtladı ve parklara ve diğer kamusal alanlara erişimi engelledi.

REKLAM Son zamanlarda çıkarılan İslam hukukunun sıkı bir şekilde uygulanmasını teşvik eden yasa kapsamında kadınların kamusal alanda konuşması bile yasaklandı. Bazı yerel radyo ve televizyon kanalları da kadın seslerini yayınlamayı bıraktı.