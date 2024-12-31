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        Haberler Dünya Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı | Dış Haberler

        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı

        Afganistan'da 2021 yılında iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, kadınların kullandığı odalara pencere yapılmasını yasakladı, gerekçe olarak müstehcen eylemlerden duyulan endişe gösterildi. Kararnameye göre, inşa edilecek yeni binalarda avluyu, mutfağı, komşunun kuyusunu ve kadınların genellikle kullandığı diğer yerleri gören yerlerde pencereler bulunmayacak. Halihazırda bu yerlerde bulunan pencereler ise kapatılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 09:46 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:46
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        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
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        Afganistan'da 2021 Ağustos ayında iktidarı ele geçiren Taliban'ın kadınlara yönelik kısıtlamalarına bir yenisi daha eklendi. Taliban lideri 'genellikle kadınları kullandığı' yerlere bakan pencereleri yasakladı.

        Taliban lideri, yeni inşa edilecek binalarının "genellikle kadınların kullandığı yerlere" bakan pencereleri olmadan inşa edilmesini emretti. Kararnameye göre halihazırda bulunan pencereler de kapatılacak.

        "MÜSTEHCEN EYLEMLERE YOL AÇABİLİR"

        Taliban Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in yaptığı açıklamada, "Yeni binalarda "avluyu, mutfağı, komşunun kuyusunu ve kadınların genellikle kullandığı diğer yerleri" görebileceğiniz pencereler olmamalı." denildi. Mücahid, "Kadınların mutfakta ya da avluda çalıştığını görmek müstehcen eylemlere yol açabilir" ifadelerini kullandı.

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        AFGANİSTAN'DA KADINLARA YÖNELİK KISITLAMALAR

        Taliban'ın 2021 Ağustos ayında iktidarı ele geçirmesinin ardında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çok sayıda kısıtlama getirildi, kadınlar kamusal alanlardan giderek silindi. Taliban, kız çocukları ve kadınlar için ilköğretim sonrası eğitimi yasakladı, istihdamı kısıtladı ve parklara ve diğer kamusal alanlara erişimi engelledi.

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        Son zamanlarda çıkarılan İslam hukukunun sıkı bir şekilde uygulanmasını teşvik eden yasa kapsamında kadınların kamusal alanda konuşması bile yasaklandı.

        Bazı yerel radyo ve televizyon kanalları da kadın seslerini yayınlamayı bıraktı.

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        #Afganistan
        #Taliban
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