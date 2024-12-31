Almanya Başbakanı Olaf Scholz, &uuml;lkesinde bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini, buna sosyal medya sahiplerinin karar veremeyeceğini s&ouml;yledi. Başbakan Olaf Scholz, geleneksel yılbaşı konuşmasında isim vermeden aşırı sağcı Almanya i&ccedil;in Alternatif Partisi ni (AfD) &ouml;ven sosyal medya platformu X in sahibi ABD li iş insanı Elon Musk ı eleştirdi. habericionecikanlar#100#left# Olaf Scholz, Almanya da bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini vurgulayarak, Buna sosyal medyanın sahipleri karar vermeyecek. Tartışmalarımızda bazen fikir ne kadar aşırı olursa, ilginin de o kadar fazla olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Ancak Almanya da bundan sonra ne olacağını belirleyenler en y&uuml;ksek sesle bağıranlar değil, b&uuml;y&uuml;k &ccedil;oğunluğu mantıklı ve d&uuml;zg&uuml;n insanlar olacak. ifadelerini kullandı. Bu durumun, 23 Şubat ta yapılacak federal se&ccedil;imler i&ccedil;in de ge&ccedil;erli olduğunu dile getiren Scholz, Bug&uuml;n sizden ricam gidip oy vermenizdir. D&uuml;nyanın d&ouml;rt bir yanından baktığınızda, herkes &ouml;zg&uuml;r ve gizli se&ccedil;imlerin ne kadar b&uuml;y&uuml;k bir başarı olduğunu biliyor. diye konuştu. MUSK IN ALMANYA YI SADECE AfD KURTARABİLİR A&Ccedil;IKLAMASI TARTIŞMA YARATTI Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya i&ccedil;in Alternatif Partisi ni (AfD) &ouml;verek, Almanya yı sadece AfD kurtarabilir. ifadesini kullanmıştı. Daha sonra bu g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml; genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir k&ouml;şe yazarı olarak kaleme aldığı makalede, AfD yi destekleyerek partiyi Almanya i&ccedil;in son umut kıvılcımı olarak nitelendirmişti.