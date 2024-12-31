İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı! Korku filmi gibi!
İstanbul'da, 10 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan 22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedenine, 20 gün sonra bir uçurumun altında ulaşıldı. Irmak'ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı
İstanbul Sultangazi’de, edinilen bilgilere göre 10 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınmayan İsmail Irmak (22) için ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
DRONE İLE ARAMA YAPILDI
DHA'daki habere göre ekipler 20 gündür Irmak’ı her yerde aradı. Sultangazi Taş Ocakları mevkiinde dronela arama çalışması başlatıldı.
HAREKETSİZ YATAN KİŞİ BELİRLENDİ
AFAD ekiplerinin arama yaptığı uçurumun altında drone kamerası kullanılarak 1 kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi.
EKİPLER 120 METRE AŞAĞI İNDİ
Yaklaşık 120 metre aşağı inen kurtarma ekibi uçurumda bulunan cesedin İsmail Irmak'a ait olduğunu tespit etti.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE SAPTANACAK
Irmak’ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.