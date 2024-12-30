Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
Kadrosuna yıldız bir isimle takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Heung-min Son'u gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesinde sona erecek Güney Koreli futbolcu ile ocak ayında görüşüleceği öne sürüldü.
- 1
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
- 2
Yıldız isimlerle Jose Mourinho'nun elini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı.
- 3
Kore basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Premier Lig devlerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son'u gündemine aldı.
-
- 4
Sözleşmesi sona erecek olan Son, ocak ayında kulüplerle görüşmekte serbest olacak.
- 5
Mourinho'nun eski öğrencisini çok beğendiği ve takımda görmek istediği aktarıldı.
- 6
Jose Mourinho daha önce Koreli futbolcuyla ilgili verdiği demeçte, "Son'a dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum. Belki Tottenham taraftarları söyleyeceklerimden memnun kalmayacaklardır, saygısızlık değil ama o şampiyonluklar kazanabilir, en iyi takımlarda oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.
-
- 7
Öte yandan Fenerbahçe'nin Joao Felix ve Nicola Zalewski ile de ilgilendiği ve sarı-lacivertlilerin önümüzdeki iki transfer döneminin en büyük kulüplerinden birisinin olması beklendiği yazıldı.
- 8
Transfermarkt'e göre güncel piyasa değeri 42 milyon euro olan Heung-min Son, bu sezon forma giydiği 22 maçta 7 kez ağları havalandırdı ve 6 kez de asist yaptı.
- 9
-
- 10