Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Kasımpaşa
        KSM
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe transferde Son'a doğru! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!

        Kadrosuna yıldız bir isimle takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Heung-min Son'u gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesinde sona erecek Güney Koreli futbolcu ile ocak ayında görüşüleceği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 17:34 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

        • 2

          Yıldız isimlerle Jose Mourinho'nun elini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı.

        • 3

          Kore basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Premier Lig devlerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son'u gündemine aldı.

        • 4

          Sözleşmesi sona erecek olan Son, ocak ayında kulüplerle görüşmekte serbest olacak.

        • 5

          Mourinho'nun eski öğrencisini çok beğendiği ve takımda görmek istediği aktarıldı.

        • 6

          Jose Mourinho daha önce Koreli futbolcuyla ilgili verdiği demeçte, "Son'a dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum. Belki Tottenham taraftarları söyleyeceklerimden memnun kalmayacaklardır, saygısızlık değil ama o şampiyonluklar kazanabilir, en iyi takımlarda oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

        • 7

          Öte yandan Fenerbahçe'nin Joao Felix ve Nicola Zalewski ile de ilgilendiği ve sarı-lacivertlilerin önümüzdeki iki transfer döneminin en büyük kulüplerinden birisinin olması beklendiği yazıldı.

        • 8

          Transfermarkt'e göre güncel piyasa değeri 42 milyon euro olan Heung-min Son, bu sezon forma giydiği 22 maçta 7 kez ağları havalandırdı ve 6 kez de asist yaptı.

        • 9
        • 10
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Habertürk Anasayfa