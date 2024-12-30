Fenerbahçe transferde Son'a doğru!

Jose Mourinho daha önce Koreli futbolcuyla ilgili verdiği demeçte, "Son'a dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum. Belki Tottenham taraftarları söyleyeceklerimden memnun kalmayacaklardır, saygısızlık değil ama o şampiyonluklar kazanabilir, en iyi takımlarda oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.