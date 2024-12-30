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        Haberler Gündem Güncel İşçiler mahsur kaldı! Şişli'de bina yıkımında yangın! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İşçiler mahsur kaldı! Şişli'de bina yıkımında yangın!

        İstanbul Şişli'de yıkımı yapılan binada yangın çıktı. Yangın söndürülürken, binada mahsur kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:55 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:33
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        Şişli'de bina yıkımında yangın!
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        Şişli'de yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İŞÇİLER MAHSUR KALDI

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkım işlemleri sırasında başlayan yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Öte yandan, yanan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi.

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